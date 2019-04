Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției Tudorel Toader are la aceasta ora o discuție cu premierul Viorica Dancila, anunța Antena3. Intalnirea dintre cei doi are loc dupa criticile liderului PSD Liviu Dragnea la adresa ministrului.Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus aseara la Romania Tv ca tot partidul s-a lasat…

- Liviu Dragnea a venit cu o replica dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat luni ca se va decide in Comitetul Executiv National al PSD daca ministrii Rovana Plumb si Natalia Intotero, candidate la europarlamentare, trebuie sa isi dea demisia din Guvern inainte de inceperea campaniei electorale,…

- Augustin Zegrean, fostul presedinte al Curtii Constitutionale, are o iesire extrem de dura la adresa lui Tudorel Toader, fostul sau coleg de la CCR. Zegrean afirma ca adoptarea unei ordinante de urgenta prin care sa se permita depunerea unor contestatii in anulare la decizii mai vechi luate de completurile…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a lansat sâmbata, în discursul susținut la Snagov, noi atacuri la adresa președintelui Klaus Iohannis. Dragnea a spus ca a constatat ca lui Iohannis îi e lene și sa vorbeasca, reacție la faptul ca șeful statului s-a oprit de mai multe ori în timpul…

- Liviu Dragnea a explicat de ce va avea loc o discutie in cadrul coalitiei de guvernare si nu in CExN, in contextul in care toate discutiile ce au tinut de activitatea guvernamentala si remanieri au avut loc in CExN, Ministerul Justitiei fiind un portofoliu detinut de PSD. "Așa am convenit…

- Mihai Tudose este ironic la adresa lui Liviu Dragnea, dupa ce liderul PSD a fost apostrofat de europarlamentarul Ana Gomes la congresul socialistilor europeni. Fostul premier il numeste pe Dragnea paria Europei."Liviu Dragnea - paria Europei! A crezut ca poate sa pacaleasca in continuare pe…

- Liviu Dragnea susține ca PSD va gasi o alta soluție daca Iohannis nu va accepta noile propuneri pentru cei doi miniștri: „Daca (Iohannis - n.r.) va refuza și acest doua propuneri, ceea ce ar fi mai mult decat exagerat, o sa ne intrunim din nou și atunci vom lua o decizie poate mai apasata. Premierul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea si premierul Viorica Dancila au, la aceasta ora, discutii pe tema nominalizarilor pentru functiile de ministrii la Transporturi si Dezvoltare, anunta Romania TV. Potrivit sursei citate, sunt negocieri si discutii cu privire la cele doua ministere. Pentru Transporturi…