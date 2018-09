Dragnea: Toader e in Guvern pe un loc al PSD

Stiri pe aceeasi tema

- Nemulțumirile lui Liviu Dragnea fața de ministrul Justiției, Tudorel Toader, raman motiv de tensiune in Coaliție. Liderul PSD, Liviu Dragnea, insista ca Toader ocupa in Guvern un loc al PSD, precizand ca i-a spus asta și șefului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, cel care l-a propus pe actualul ministru…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, intrebat daca Tudorel Toader se afla pe lista de remaniabili și cum comenteaza laudele lui Calin Popescu Tariceanu la adresa ministrului Justiției, ca Toader este pe locul al PSD in Guvern, nu al ALDE.

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Ministrul Finantelor nu si-a ascuns nemultumirea fata de felul in care decurg discutiile cu al sau coleg din Guvern, in speta cu Tudorel Toader, in privinta Fondului Suveran de Investitii, legea atacata da CCR -atat de catre presedinte, cat si de Opozitie – si declarata neconstitutionala. Teodorovici…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat luni ca a citit ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, vrea sa inceapa o cariera de notar si a vazut si solicitarea ca sa se suspende imediat,...

- PNL considera o lovitura dura primita de liderul PSD, Liviu Dragnea, decizia Curtii Constitutionale de a declara neconstitutional proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii, a transmis purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. Acesta mai sustine ca Liviu…

- PNL sustine ca Liviu Dragnea va apela la Executiv pentru a infiinta Fondul Suveran printr-o Hotarare de Guvern si il someaza sa renunte sau PNL va ataca in instanta de contencios administrativ orice act normativ initiat in acest sens.