Liviu Dragnea a fost intrebat, vineri seara, dupa sedinta coalitiei, daca au fost discutii despre rectificarea bugetara si despre bugetul pe anul viitor.



"Am avut cateva... nu discutii lungi, domnul ministru de Finante ne-a informat ca rectificarea bugetara va fi realizata in asa fel incat deficitul bugetar sa nu depaseaca 3%, asa cum am stabilit de la inceput", a raspuns liderul PSD.



El a spus ca "ritmul de crestere a veniturilor este in grafic".



"Doar cateva informatii: ritmul de crestere a veniturilor este in grafic, deci au crescut in fiecare luna, privind executia…