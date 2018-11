Liviu Dragnea, presedintele PSD si al Camerei Deputatilor are, joi, o intalnire cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Intalnirea dintre cei doi se desfasoara la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Potrivit Romania TV, discutiile dintre cei doi se poarta pe tema unei viitoare rectificari bugetare.

In urma cu cateva zile, Liviu Dragnea declara: "Domnul ministru de Finante ne-a informat ca rectificarea bugetara va fi realizata in asa fel incat deficitul bugetar sa nu depaseasca 3%, asa cum am stabilit de la inceput. Doar cateva informatii: cresterea veniturilor,…