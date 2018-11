Stiri pe aceeasi tema

- Intr-una din ele, liderul PSD a pus gogoși ”de la Rise Project”, iar in cealalta erau documente despre dosarele in care a fost implicat Klaus Iohannis. ”Nu am treaba cu valiza celor de la Rise Project”, a zis Liviu Dragnea. Amintim ca o valiza plina cu informații din…

- Traian Basescu afirma ca numarul lui de telefon este public, deci il poate avea oricine, si ca nu a vorbit cu nimeni din conducerea firmei Tel Drum. "Pentru buna regula si pentru a preveni speculatiile, fac urmatoarele clarificari : Inteleg ca in deja celebra valiza „gasita pe camp”…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu O valiza pe camp. Plina cu documente. Toate legate de omul cel mai fugarit de DNA și cel mai urmarit de opinia publica. E vorba de Liviu Dragnea. Iar valiza era undeva aruncata neglijent pe un camp din Teleorman. Și ar fi fost gasita intamplator de un cetațean. Care a predat-o…

- Vicepresedintele Partidului Social-Democrat german (SPD) Ralf Stegner a pus sub semnul intrebarii, sambata, oportunitatea continuarii colaborarii intre partidul sau si blocul conservator in guvernul condus de cancelarul Angela Markel, transmite dpa.Vezi și: LOVITURA de gratie pentru Liviu…

- Un numar de 12 persoane, intre care patru copii, au fost ranite, duminica seara, pe Centura de Vest a Ploieștiului, dupa ce doua mașini s-au ciocnit. Traficul pe DN 1, in zona producerii accidentului, se desfașoara cu dificultate.Potrivit ISU Prahova, impactul a fost intre doua mașini, iar…

- Tel Drum a executat silit localitatea unde a copilarit Liviu Dragnea. Procurorii atribuie firma chiar șefului PSD. Localitatea Saelele, din judetul Teleorman, unde a copilarit șeful Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a fost executata silit de societatea Tel Drum, dupa ce mai multe lucrari…

- ”CNA live: asa cum spuneam deja, presiunile externe (nu politice) au avut castig de cauza. In zilele referendumului se vor putea face indemnuri de a vota sau de a boicota, ceea ce mie mi se pare anormal. Dar deh...” este mesajul lui Radu Herjeu, membru CNA. Liviu Dragnea, președintele PSD,…

- Rache susține ca și liderul PSD cunoaște cifrele pentru ca acestea fac parte dintr-un sondaj realizat de un om care face parte din grupul de la Scroviștea. ”A fost o data un sondaj care a intrebat daca romanii isi doresc legile justitiei. Raspunsul a fost ca peste 80% dintre romanii sunt de acord cu…