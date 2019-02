Dragnea sustine ca OUG pe justitie este in regula si era necesara

Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre reactia presedintelui Iohannis dupa adoptarea ordonantei, Liviu Dragnea a replicat: „Ce pot sa comentez la o asemenea prostie marca Iohannis? Ce legatura are ordonanta aia cu mine?" Intrebat de ce Sectia de anchetare a magistratilor a cerut dosarul Tel Drum de la DNA, Dragnea a raspuns:…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut marti seara ca ordonanta de urgenta privind modificarea legilor justitiei era necesara si ca a respectat principiul transparentei. "Nu lucrez la Guvern. Pe textul ordonantei m-am uitat si eu cred ca este in regula aceasta ordonanta si era necesara. (...) Procedura…

- Liviu Dragnea susține ca PSD va gasi o alta soluție daca Iohannis nu va accepta noile propuneri pentru cei doi miniștri: „Daca (Iohannis - n.r.) va refuza și acest doua propuneri, ceea ce ar fi mai mult decat exagerat, o sa ne intrunim din nou și atunci vom lua o decizie poate mai apasata. Premierul…

- Social-democratii cauta solutii pentru deblocarea numirii ministrilor Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici, la Dezvoltare Regionala si Transporturi. Astfel, Guvernul ar putea initia o Ordonanta de Urgenta prin care presedintele sa fie obligat sa respecte un anumit termen, in privinta semnarii decretelor…

- Premierul Viorica Dancila a dat semne ca nu se grabește cu adoptarea modificarilor la codurile penale, in ciuda apelurilor repetate și insistente din PSD privind urgența punerii in acord a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala cu acele modificari adoptate in Parlament și care fie au trecut…

- "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie", precizeaza liderul USR, duminica, intr-un comunicat de presa.…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat duminica, la Parlament, ca miniștrii sunt așteptați dupa Sfantul Ion sa ii prezinte premierului Viorica Dancila un plan pentru descentralizare și le-a transmis membrilor Guvernului sa ia lucrurile foarte in serios pentru ca sunt așteptați „la cotitura”.„Descentralizarea…