- Presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, a afirmat duminica, la Conferinta extraordinara a organizatiei judetene a PSD Calarasi, ca Eduard Helvig si presedintele Klaus Iohannis sunt cei care il sustin pe realizatorul de emisiuni la Realitatea TV, Rares Bogdan, pentru a intra in Partidul National…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la Slobozia, ca Parlamentul nu va modifica legea privind bugetul de stat pe anul 2019 și ca o va retrimite la promulgare in forma primita pentru reexaminare, deoarece bugetul a fost construit foarte bine și foarte riguros”Klaus Iohannis…

- In timp ce ținea discursul, Liviu Dragnea a rugat sala sa-l aplaude pe Klaus Iohannis, doar ca nimeni nu a facut acest gest. De ce? Pentru ca oamenii nu au simțit ca președintele Klaus Iohannis are de ce sa fie aplaudat. ”Va rog sa-l aplaudați”, a zis Liviu Dragnea care vazand ca sala nu aplauda,…

- Seful statului a anuntat, vineri, la Palatul Cotroceni, ca va ataca la Curtea Constitutionala proiectul bugetului de stat pe 2019, pe care l-a numit "bugetul rusinii nationale". Iohannis a atacat dur guvernarea PSD-ALDE si i-a acuzat pe social-democrati ca nu guverneaza pentru romani, ci pentru Liviu…

- Șeful consilierilor judeteni PSD din Vrancea a postat pe Facebook un trucaj cu presedintele Iohannis in haine naziste. Constantin Guguianu, fost ofiter de contrainformatii militare si de 15 ani consilier judetean in Consiliul Judetean Vrancea, a distribuit imaginea șocanta cu simbouri naziste, iar…

- Presedintele PSD a comentat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, prezenta la sedinta de Guvern a lui Klaus Iohannis. "Fiecare om in Romania inca are dreptul sa se faca de ras cat doreste. In viziunea mea, s-a facut de ras. In primul rand nu avea ce sa caute…

- La Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre protestul ”vestelor galbene”, care pare sa se extinda in tot mai multe țari din Europa. ”Vestele galbene. Avem veste galbene in masinile noastre, dar le folosim doar in caz de accident. Sa speram ca nu este nevoie.”, a declarat Klaus Iohannis,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este fundamentala decizia CCR privind sesizarea depusa de Guvern legat de numirea noilor ministri la Dezvoltare Regionala si Administratie Publica si la Transporturi. ‘Asteptam decizia Curtii, care e fundamentala’, a spus Dragnea, luni, inainte de…