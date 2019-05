Dragnea: Știu că ne-a certat Mircea Badea. NU REGRET! Nu ne vom opri aici Președintele PSD a discutat, la Antena 3, despre gratuitatea pe tren care le este oferita studenților. De asemenea, a zis ca aceștia se vor bucura și de reduceri pentru transportul aerian. "Știu ca ne-a certat Mircea Badea foarte mult pentru ca am dat gratuitate studenților pe tren. Eu nu regret acest lucru și nu ne vom opri aici cu facilitațile. Este o șansa pe care le-o dam. M-a intrebat o studenta in Dambovița de ce nu extindem aceasta facilitate și pentru transportul aerian, macar 50% pe cursele interne. Am vorbit și o vom face și p-asta! Are sens. Ajutam astfel și companiile din… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Badea a comentat imaginile de la Cluj-Napoca unde Dragoș Paslaru, membru PLUS, fost ministru in Guvernul Cioloș, a dansat la miting. "Cand vin la emisiuni, sunt tot timpul constipați, par chinuiți de durere ca-s probleme in justiție, ca e corupție etc, fac ca toate visele, dar la mitingul…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat sambata, la Antena 3, ce se urmarește prin operațiunea 'Demetra' declanșata de antifrauda de la ANAF, direcția generala a vamilor și ANSVA.Potrivit ministrului, verificarile se refera la evaziune fiscala și la „dublul standard” al produselor…

- "Sunt multi care si-ar dori si e foarte bine (sa candideze la prezidentiale, n.r.). O sa luam decizia dupa alegerile europarlamentare. Am fost intrebat si eu mereu. Indiferent ce spun eu, Iohannis nu scapa de obsesie. Am devenit obsesia lui si activeaza toate instrumentele ca eu sa dispar, sa ma…

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, la Antena 3, ca miza bataliei cu presedintele Klaus Iohannis este Romania, iar seful statului este disperat, este impins de la spate de papusari, de statul paralel, isi uraste tara si ii e teama ca va da socoteala cand nu va mai avea imunitate.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni seara, ca relatia cu Statele Unite "este una bunicica, nu buna", apreciind ca din partea Romaniei "este foarte buna", dar din partea SUA "e bunicica", in timp ce "avantajele concrete pentru Romania, din punct de vedere economic si strategic, nu sunt…

- Mircea Badea a fost, de-a lungul timpului, unul dintre cei mai mari critici ai lui Sebastian Ghița, dar și ai postului de știri inființat de acesta, Romania TV! Luni seara, vedeta de la Antena 3 a renunțat la atitudinea sa și a avut o intervenție telefonica in emisiunea moderata de prietenul sau,…

- Presedintele PSD explica cum ar putea opri blocajul presedintelui Iohannis la adresa guvernului PSD-ALDE. "In primul rand sa nu cedam. Sa nu cedam, sa nu ne pierdem cu firea pentru ca este evident. Sunt evidente toate actiunile lui Iohannis. Nu uitati ca au fost trei luni de zile in care…