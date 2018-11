Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca asteapta motivarea deciziei CCR cu privire la completurile de judecata pentru a se putea pronunta daca va cere sau nu revizuirea sentintei in dosarul "Referendumul". "Eu nu am surse foarte bune si pana la ora aceasta nu stiu, nu am vazut,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca asteapta motivarea deciziei Curtii Constitutionale privind completurile de la instanta suprema inainte de a decide ce face in dosarul in care a fost condamnat la trei ani si jumatate de inchisoare.

- "Intre toti ministrii Cabinetului Dancila, dvs dle Toader sunteti de departe cel mai competent si mai bine pregatit, ce-i drept nici nu e foarte greu sa fii cel mai competent in Guvernul Dancila, chiar si asa CV-ul dvs este unul impresionant. Sunteti profesor universitar, ati fost decanul si rector…

- Liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. Liderul partidului, Ludovic Orban a declarat ca in acet moment, Romania se afla la un moment de cotitura. „Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, din partea Biroului Executiv…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, miercuri, contestatia lui Liviu Dragnea la sechestrul pe avere dispus de DNA in dosarul Tel Drum, astfel ca presedintele PSD ramane cu masura asiguratorie.

- Magistratii ICCJ au decis, luni, redeschiderea unui dosar Tel Drum, in care este vizat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ancheta urmand a fi derulata in rem pentru abuz in serviciu contra intereselor publice. Decizia instantei este definitiva.

- Instanța suprema urmeaza sa decida, luni, daca va admite cererea DNA de redeschide a unui care il vizeaza pe Liviu Dragnea.DNA a solicitat Inaltei Curti sa confirme redeschiderea unui dosar clasat tot de DNA in 2013. Dosarul vizeaza privatizarea Tel Drum catre fosti colegi de facultate ai…

- Argumentul e ca sentintele pronuntate de magistrati nu ar fi justificate. Liderul social-democrat a fost condamnat definitiv, la inchisoare cu suspendare, in Dosarul referendumului si a primit trei ani si jumatate cu executare, in cazul angajarilor de la Directia pentru Protectia Copilului Teleorman.…