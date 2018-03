Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a susținut, marți seara, la Antena 3, ca Guvernul USL din 2012 a fost facut fara Crin Antonescu, de catre Victor Ponta cu ”George Maior și cu alții”. Miercuri, 14 martie, liderul PSD a spus ca acesta a fost doar primul episod. "Ii las sa se afunde si mai mult. Vom continua.…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat miercuri ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern. "L-am intrebat pe domnul Maior daca s-a implicat vreodata in…

- Fostul presedinte PNL Crin Antonescu a afirmat miercuri ca nu are de unde sa stie daca fostul premier Victor Ponta ar fi stabilit lista membrilor Guvernului impreuna cu seful SRI de la acea vreme George Maior, dar a marturisit ca, la momentul respectiv, a fost surprins de faptul ca pentru functia…

- Statul pararel facea guverne, a susținut Liviu Dragnea, marți seara, la Antena 3. „In 2012, am vorbit cu mai multi parlamentari sa voteze motiunea pentru a pica Guvernul Ungureanu.(...) Se vorbea daca domnul Basescu il va numi pe Ponta premier. Am convenit sa ne vedem la ora 20.00 sa discutam…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, raspunde celor care il acuza ca are un "blat" cu presedintele Iohannis sau cu alte persoane si structuri, facand trimitere indirect la Victor Ponta."Am avut colegi, camarazi ziceau ei, care au inceput sa ma acuze ca am blat cu Iohannis sau cu nu stiu cine.…

- Dupa o lunga perioada de tacere, politicianul a transmis un mesaj in care a spus cand l-a ajutat pe Liviu Dragnea. "Am apreciat faptul ca domnul Dragnea m-a numit camarad, intr-o declaratie referitoare la vecinul meu de cartier, Codrin Stefanescu. Sigur ca ma numeste camarad! Au existat multe…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a precizat, inaintea sedintei CEX de luni, ca va propune ca partidul sa aiba 16 vicepresedinti, cate doi pentru fiecare regiune, posturile urmand a fi egal impartite intre femei si barbati. El a precizat ca sustinerea sa pentru femei nu este "un moft", facand tot ce…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca Liviu Dragnea trebuie sa dea explicații in interiorul PSD și votanților PSD despre participarea la chermezele SRI. Reacția lui Codrin Ștefanescu vine, dupa ce fostul șef al SRI, George Maior, a confirmat prezența lui Dragnea la petrecerile…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este multumit de activitatea Guvernului, mentionand ca premierul Viorica Dancila face evaluarea ministrilor lunar, iar periodic o prezinta coalitiei si numai daca sunt cazuri speciale se discuta in conducerea partidului. "Din cate stiu eu, doamna prim-ministru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, il critica pe liderul PSD, Liviu Dragnea, pentru afirmatiile privind inflatia si arata ca raspunderea integrala pentru cresterea acesteia apartine guvernelor sustinute de PSD. "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție, dupa conferința de presa maraton susținuta de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.In timp ce se indrepta catre Biroul Permanent, Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnaliști la ce s-a uitat aseara la meciul Real Madrid-PSG sau la declarațiile…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a spus luni, la sediul partidului, intrebat ce ar trebui sa faca ministrul Justiției in urma dezvaluirilor facute de fostul deputat Vlad Cosma și de procurorul Mihaiela Iorga Moraru, ca in primul rand Tudorel Toader trebuie sa se intoarca din Japonia pentru a putea…

- Liviu Dragnea a devenit ironic cand a fost intrebat despre cazul Darius Valcov și daca consilierul ar trebui sa iși dea demisia dupa ce a primit o condamnare cu executare in prima instanța. Dragnea a mai precizat și ca ii pare rau pentru problemele pe care le are social democratul dar decizia de demitere…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a declarat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care social-democaratii le aduc SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului si seful SPP.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Dragnea, atac dur la șeful SPP: Mergea la Parchete, la instanțe, vorbea cu judecatori, cu procurori; E o problema de securitate naționala, a spus liderul PSD, duminica seara, la Romania TV. El a dat asigurari ca nu se dorește mutarea SPP-ului și a STS-ului de la președinte. ”Știu de anii trecuț, ca…

- Liderul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca presedintele Klaus Iohannis este in capcana lui Liviu Dragnea, dupa numirea Vioricai Dancila la conducerea Guvernului, subliniind ca desi seful statului este cel care numeste seful SPP, acest lucru este facut la propunerea CSAT, unde sunt sapte ministri…

- "SPP este o dramoleta de PR. Eu am fost ministru si nu am avut protectie SPP, pentru ca nu am cerut-o. Puteau foarte bine ministrii sa nu ceara protectie SPP, ea este oferita din oficiu doar primului-ministru. Deci chestia asta ca toti ministrii, care oricum sunt cei mai multi din UE si ne costa…

- "Nu stiu, nu m-a preocupat. Mi se pare o non-problema", a declarat Klaus Iohannis, intrebat despre decizia Guvernului de a renunta la serviciile Serviciului de Protectie si Paza (SPP). Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca a transmis Serviciului…

- Procurorii "verifica posibila implicare a SPP in activitatea Guvernului" Viorica Dancila și Liviu Dragnea. Foto: Agerpres Parchetul General a început verificari dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe seful Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu ca s-ar fi implicat…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat Viorica Dancila au avut o discutie cu liderii UDMR, la Parlament. Cei doi s-au intalnit si cu reprezentantii minoritatilor nationale. Premierul desemnat vrea sa stie pe cine se poate baza la votul de saptamana viitoare și cine ar putea sustine proiectele…

- Formularul 600. Misa: plata sa se faca pe baza de CNP Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat marti, la Senat, ca regimul declararii veniturilor din activitati independente ar putea fi schimbat astfel incat sa nu mai fie necesara depunerea Declaratiei (Formularului) 600, iar plata contributiilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat ca spera ca propunerea PSD sa se materializeze la Cotroceni, sustinand ca nu s-a discutat despre o structura a Guvernului, dar ministrii vor fi stabiliti de forurile statutare din partid, premierul propus avand drept de veto.

- Pentru postul de premier sunt vehiculate nume precum cel al Vioricai Dancila, al Liei Olguta Vasilescu sau cel al vicepremierului Paul Stanescu, acesta anuntand insa inca de saptamana trecuta ca nu isi doreste functia de premier, scrie News.ro. Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni seara,…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a indicat conflictul dintre Guvern și partid ca unul dintre motivele principale pentru care Mihai Tudose a pierdut sprijinul partidului. „Exista o stare conflictuala intre partid și Guvern, cat și in interiorul Guvernului”, a spus Dragnea. El a spus ca membrii PSD au așteptat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- "Guvernul e al Romaniei, nu al PSD si trebuie sa guvernezi pentru toata tara. Si pentru cei care voteaza PSD, si pentru cei care nu voteaza PSD. Conform Constitutiei Romaniei si legii de organizare a Guvernului, schimbarea unui ministru presupune doua persoane: prim-ministrul, care propune schimbarea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Victor Ponta intervine in scandalul legat de polițistul pedofil din Poliția Romana. Dupa ce Carmen Dan a propus și Tudose a refuzat, fostul premier vine cu un apel catre Liviu Dragnea. Mai exact, Ponta susține ca șefa de la Interne trebuie sa plece imediat.

- Victor Ponta face acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea! Conform fostului președinte al PSD, Mihai Tudose are putea fi schimbat din fruntea Guvernului, pe modelul Sorin Grindeanu.”O sa il schimbe Dragnea și pe Tudose și o sa vina cu cine crede el ca e cuminte. Ii pune sa semneze toate…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat,marti,ca avut o intrevedere cu Liviu Dragnea, care l-a informat cu privire la discutiile purtate, luni, in sedinta CEX PSD, liderul ALDE, cerandu-le colegilor din PSD sa renunte la ”discutii nefolositoare” si sa se preocupe de agenda cetateanului.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca ar fi un pas inapoi daca s-ar reveni la alegerea presedintelui partidului doar de catre delegatii din congres. "Cred ca ar fi un pas inapoi. A fost o propunere pe care a avansat-o Victor Ponta la vremea respectiva, contestata de multi…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca în Comitetul Executiv convocat luni nu s-a discutat despre o eventuala remaniere a Guvernului, însa este posibil ca acest subiect sa fie dezbatut în cadrul unei noi întâlniri

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Liderul eurodeputatilor social-democrati romani, Viorica Dancila, a subliniat, luni, inaintea Comitetului Executiv National al PSD, ca presedintele unui partid nu poate fi inlaturat prin congres. Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, miercuri, ca propunerea pentru noul ministru al Apelor va fi stabilita in cadrul Comitetului Executiv Național al PSD, care va fi convocat zilele urmatoare. Inainte de acest anunț al liderului PSD, numarul doi al social-democraților a declarat ca inlocuirea…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, a anuntat…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat miercuri ca in mod normal inlocuirea Doinei Pana, care a demisionat de la conducerea Ministerului Apelor si Padurilor, ar trebui hotarata in sedinta conducerii partidului, dar avand in vedere ca liderul social-democratilor, Liviu Dragnea,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca exista doi membri ai Guvernului care i-au spus ca au primit informatii ca liderul PSD poate sa fie arestat, iar unora li s-a spus ca vor fi mai buni presedinti ai partidului.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri intr-un interviu la Antena 3 ca așteapta sa fie invitat la Comisia SRI pentru a fi audiat, precizand ca i-a dat in aces sens „semnale” lui Claudiu Manda. Declarația a venit ca urmare la acuzațiile lui Victor Ponta. „Domnul Ponta ar trebui…