- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca daca se afla in locul premierului Viorica Dancila nu i-ar fi permis presedintelui Klaus Iohannis nici macar accesul in curtea Executivului si ca nu intelege de ce a mers la sedinta de Guvern.

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat ipoteza in care pe numele lui Klaus Iohannis ar fi formulata o plangere penala pentru inalta tradare, dupa ce premierul se confrunta deja cu o astfel de cerere in justiție. In acest context, Traian Basescu se intreaba cum va arata imaginea Romaniei privita…

- "Este un demers politicianist care din capul locului este sortit esecului", a spus Klaus Iohannis despre plangerea pe care reprezentantii PSD au anuntat ca vor sa o depuna pe numele sau, pentru inalta tradare. "Nu poate nimeni sa faca o plangere penala impotriva presedintelui, pentru inalta…

- Klaus Iohannis a reacționat marți dupa ce liderul PSD Liviu Dragnea a cerut sa fie depusa o plangere penala impotriva președintelui pentru inalta tradare.„Este un demers politicianist, care din capul locului este sortit eșecului. Nu poate sa faca nimeni o plangere penala impotriva președintelui.…

- O posibila plangere a PSD impotriva presedintelui Klaus Iohannis se poate face procedural doar prin Parlament, iar o discutie despre argumentele unui asemenea demers va fi facuta in baza unei solicitari scrise de infiintare a unei comisii sau de dezbatere a acestui subiect in Parlament, a precizat…

- Liviu Dragnea le-a cerut lui Florin Iordache, Tudorel Toader si Mircea Draghici sa depuna plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis. Dragnea considera ca Iohannis a comis inalta tradare pentru ca a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. ”In ultima perioada,…

- Vicepresedintele Camerei Deputatilor Florin Iordache a declarat, duminica, dupa Consiliul National al PSD, ca motivele pentru care il acuza pe presedintele Klaus Iohannis pentru inalta tradare vor fi cuprinse in plangerea penala. Iodache a refuzat sa spuna cand va fi depusa plangerea penala.

- Liderul PSD le-a cerut, duminica, social-democratilor Mircea Draghici si Florin Iordache, ca, dupa Anul Nou, sa depuna plangere pentru inata tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis pe motiv ca a sustinut „in repetate randuri” ca nu suntem pregatiti pentru a prelua presedintia Consiuliului Uniunii…