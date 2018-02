Stiri pe aceeasi tema

- PSD vorbește pe mai multe voci, in privința revocarii șefei DNA. Senatorul Adrian Tutuianu a declarat luni ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale. In…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins ”categoric”, luni, eventualitatea suspendarii presedintelui Klaus Iohannis din functie daca nu o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la sefia DNA. ”Categoric nu luam in calcul suspendarea presedintelui. Orice discutie pe aceasta tema in care este…

- Ministrul justitiei Tudorel Toader a cerut joi revocarea Laurei Codruta Kovesi, acuzandu-o de "exces de autoritate'', scrie Reuters, in timp ce AFP noteaza ca Tudorel Toader a emis joi o "procedura de revocare" pentru doamna Kovesi, acuzand-o de "incalcarea" Constitutiei si de "deteriorarea imaginii"…

- Jurnalistul Ion Cristoiu iese la rampa cu o replica dura in scandalul momentului. Ziaristul sustine ca ministrul Justitiei a actionat corect, conform legii cand a cerut demiterea Laurei Codruta Kovesi. "A cerut cumva Tudorel Toader arderea pe rug a Codruței Kovesi?A cerut sa nu mai fie șefa! Ei și?Nu…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis susține ca propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de a o revoca din funcție pe procurorul șef al DNA, Laura Cotruța Kovesi nu este una motivata temeinic. Declarația a fost facuta astazi.

- Klaus Iohannis a precizat, in legaura cu raportul prezentat de Tudorel Toader, ca este lipsit de claritate iar ministrul nu a aratat motive temeinice pentru revocarea șefei DNA. Prezent la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis a precizat ca raportul și motivele prezentate de Tudorel Toader, pentru…

- ONG-urile sorosiste vor incerca sa faca agitatii de strada disperate pentru a impiedica revocarea Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA. Se cere insistent presedintelui Romaniei Klaus Iohannis, de catre asemenea asociatii, sa nu admita cererea de revocare formulata de ministrul Justitiei. Dezastru insa…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precizeaza ca va urma procedura legala si ca va raspunde punct cu punct tuturor afirmatiilor prezentate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care a propus revocarea ei din functie. "Voi urma procedura legala si ma voi prezenta, oricand este nevoie, sa…

- Dupa ce, dupa un adevarat rechizitoriu televizat, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj referitor la aceasta propunere: „Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate a raportului…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Sorin Grindeanu, are incredere in ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a propus, joi, revocarea Laurei Codruța Kovesi din funcția de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție. "Am convingerea ca, așa cum il cunosc pe Tudorel Toader, a venit cu…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, considera ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este, de fapt, un avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere. Cu toate acestea, liberalul isi afirma increderea in CSM, in presedintele Klaus Iohannis si in oamenii care protesteaza in strada.

- Platforma Romania 100, fondata de fostul premier Dacian Ciolos, a considera ca, prin propunerea de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ministrul Justitiei dovedeste inca o data ca "este doar un instrument servil al subordonarii politic" si critica faptul ca Toader i-a reprosat…

- Analistul politic a declarat ca n-a fost absolut deloc surprins de anuntul ministrului Justitiei. "Mi se pare o furtuna intr-un pahar cu apa, sau poate cei care aveau sperante de la judecatorul Tudorel Toader ca s-ar putea sa fie judecator o fi o dezamagire, eu nu aveam mari asteptari de la judecatorul…

- USR condamna decizia politica luata joi de ministrul Justiței, Tudorel Toader, de a propune revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, și cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. ”De aproximativ 1 an de zile ministrul Justiției, Tudorel Toader, tot incearca sa amane aceasta…

- "Tudorele, fa ceva cu site-ul!", a scris Stelian Ion pe rețeaua de socializare Facebook. Tudorel Toader a anunțat la inceputul conferinței de presa ca raportul privind revocarea Laurei Codruța Kovesi va fi urcat pe site-ul Ministerului Justiției. Cel mai probabil, site-ul Ministerului Justiției…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, declansata joi seara de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prevede un aviz consultativ din partea Sectiei pentru Procurori a CSM, decizia finala urmand a fi luata de presedintele Romaniei. Tudorel…

- Este vorba despre controlul privind eficiența managementului DNA, cerut de ministrul Justiției și derulat timp de mai multe saptamani de Inspecția Judiciara, prin intermediul a șase inspectori. In toamna, secția pentru procurori a CSM i-a audiat pe inspectori și conducerea DNA. Concluzia CSM a venit…

- In asteptarea concluziilor pe care Tudorel Toader le va prezenta, in privinta raportului privind activitatea manageriala la Directia Nationala Anticoruptie, liderii PSD si ALDE au avut o intrevedere. Discutiile, la care au participat reprezentantii conducerii celor doua formatiuni ce fac parte din Coalitie,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se incadreze in limitele legii si sa faca o analiza obiectiva, cu luarea deciziilor care se impun. "Eu astept ca domnul ministru al Justitiei sa se incadreze in limitele legale, sa respecte legea, sa faca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la finalul Biroului Permanent National al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu sefa DNA. Tudorel Toader urmeaza sa anunte, la ora 18.00, daca o revoca…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit și despre un mesaj, pe care l-a citit colegilor sai. "Mi l-a dat (n.r. Oprișan) și l-am citit colegilor. Un mesaj primit de la o domnișoara de bine. Normal ca era un cont fals și cu o poza foarte interesanta. Toți baieții au vrut sa se uite la ea. Spunea…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, spune ca asteapta de la ministrul Justitiei sa isi faca datoria, referindu-se la conferinta de presa pe care Tudorel Toader a anuntat-o pentru ziua de joi. Intrebat, la Parlament, ce asteptari are de la ministrul Justitiei, Badalau a spus: "Sa respecte…

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat luni ca nici el, nici PSD nu au cerut revocarea procurorului-sef DNA, Laura Codruta Kovesi, dar atunci cand au aparut inregistrarile vizand DNA, trebuiau luate niste masuri, inclusiv ministrul Justitiei, Tudorel Toader, trebuia sa ceara…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, vrea ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa &"nu se faca de râs&" când va prezenta raportul privind activitatea manageriala a DNA, în urma caruia va anunța daca o va demite sau nu pe

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri seara, ca nu este dezamagit de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirmând ca atunci când ministrul va lua o decizie legata de activitatea DNA aceasta va fi una argumentata.

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat ca…

- Intalnire de gradul zero joi intre premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, adus in regim de urgenta din Japonia de scandalul in care este implicat DNA Prahova, ca urmare a aparitiei in presa a unor intregistrari furnizate de fiul fostului sef la CJ Prahova, Vlad Cosma, condamnat…

- Tudorel Toader a gasit soluția ideala pentru a o inlatura pe Laura Codruța Kovesi de la carma DNA, potrivit senatorului PNL Daniel Fenechiu. Liberalul a dezvaluit la Digi24 o posibila strategie pe care ar avea-o coalitia de guvernare pentru a provoca revocarea Laurei Codruta Kovesi. Liberalul sustine…

- In contextul scandalului PSD-DNA, Liviu Dragnea a declarat inaintea sedintei Comitetului Executiv ca „domnul Tudorel Toader nu poate sa ia masuri, dar poate sa propuna”, si asteapta de la ministrul Justitiei „sa faca ceea ce crede ca trebuie facut, condus de bun simt si de experienta”. Premierul Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "sa faca ceea ce crede ca trebuie facut" in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "Cred ca domnul Toader nu ia masuri, cred ca, in cel mai bun caz, el poate sa faca propuneri,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca era de asteptat ca ministrul Tudorel Toader sa nu fie lasat sa vorbeasca la dezbaterea din Parlamentul European pe tema justitiei din Romania, intrebandu-se daca acelasi lucru s-ar fi intamplat si daca era vorba despre ministrul Justitiei din Germania:…

- Prim-ministrul Mihai Tudose sustine ca Tudorel Toader a incercat sa ii spuna ceva legat de evaluarea activitatii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, dar a refuzat sa il asculte, spunand ca deciziile in acest caz tin exclusiv de ministrul Justitiei.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…