"Nu am discutat cu ministrul Toader despre vreo ordonanta de amnistitie, nici cu doamna Dancila si sunt absolut convins ca nu se va adopta o ordonanta pe amnistie de 1 decembrie", a spus Liviu Dragnea. O pozitie similara a avut si premierul Viorica Dancila. "Nu s-a vorbit despre acest lucru. De ce imi cereti sa discut despre un subiect despre care nu am discutat cu o anumita persoana? Nu am avut pe ordinea de zi a BPN. In momentul in care iei o decizie tr (...)