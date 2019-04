Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PLUS, Dacian Cioloș, l-a criticat pe omologul sau de la PSD, Liviu Dragnea, care a afirmat ca Guvernul tehnocrat a atras de patru ori mai puține fonduri europene decat coaliția PSD-ALDE. Fostul premier a explicat ca Executivul pe care l-a condus a atras 4,4 miliarde de euro in 2016, mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Craiova, referitor la o eventuala candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca, daca o sa aiba posibilitatea fizic, se va mai gandi. "Daca o sa am posibilitatea fizic, ne mai gandim. Acum am. Acum sunt liber, sunt cu voi", a afirmat…

- Anunț inedit, facut de liderul PSD in timpul mitingului electoral de la Craiova. Liviu Dragnea a spus ca vrea ca Olguța Vasilescu și Claudiu Manda sa-i fie nași. Raspunsul senatorului social-democrat a venit imediat: „Grabiți-va ca suntem de acord” Liderul PSD le-a spus simpatizanților veniți la mitingul…

- PSD a preluat guvernarea, in urma cu trei ani, cu zero fonduri europene atrase, au declarat, vineri, in deschiderea mitingului de la Craiova, presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, si Rovana Plumb, cea care deschide lista PSD pentru alegerile europarlamentare. Claudiu Manda a sustinut ca "liberalii portocalii…

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca daca romanii vor alege un drum european in 26 mai, coruptii si penalii nu vor mai avea ce sa caute in functii publice. Barna: „De 2 ani si jumatate discutam doar despre cum scapa Liviu Dragnea de puscarie".Liderul PLUS, ...

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a reactionat la atacul lansat de liderul PSD Liviu Dragnea in disputa privind colaborarea cu fosta Securitate sau cu actualele servicii secrete. El a criticat, intr-o emisiune la Digi24, si lipsa de credibilitate si nivelul mediocru al dezbaterilor publice animate de…

- Luni, Guvernul ar putea adopta o ordonanta de urgenta privind plafoanele unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pentru acest an. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustinea sambata, ca bugetul de stat a fost construit foarte bine si foarte riguros si nu este nevoie de modificarile cerute…

- Totodata, el a aratat ca decizia va fi contestata la Inalta Curte de Casatie si Justitie. 'Am aflat cu mare surprindere ca Biroul Electoral Central a decis sa nu ne permita inregistrarea Aliantei 2020 USR-PLUS. Consideram ca este o decizie injusta a BEC in baza unei interpretari care este dusa la…