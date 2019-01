Stiri pe aceeasi tema

- Într-o Românie ideala, Liviu Dragnea si Darius Vâlcov ar fi paznici de noapte la cimitir, spune, la RFI, Clotilde Armand consilier local USR de la Sectorul 1, comentând conflictul dintre PSD și Banca Naționala. Miza disputei este, potrivit reprezentantului USR, acapararea…

- Liderul USR, Dan Barna, afirma ca Darius Vârlcov „îl amenința voalat pe Mugur Isarescu sa faca un pas în spate pentru a se impune chiar el” la conducerea Bancii Naționale a României.„PSD si ALDE nu doar ca nu vor sa îsi asume efectele dezastruoase…

- Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, a declarat purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu. "BNR nu va participa astăzi…

- 'BNR nu va participa astazi (marti, n.r) la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, dupa cum a declarat aseara si domnul consilier Valcov (Darius Valcov, consilierul…

- Ordonanta 114, supranumita Ordonanta Teodorovici, nu va fi abrogata si nici macar modificata, a anuntat consilierul pe probleme de economie al Guvernului, Darius Valcov, care nu a ratat ocazia pentru a lansa noi atacuri la adresa BNR. Aceasta OUG s-a vrut o "corectie" pentru banci si firmele…

- Rata anuala a inflatiei a scazut usor, la 3,3%, in luna decembrie a anului trecut, de la 3,4% in noiembrie, potrivit datelor Institutului national de Statistica publicate luni. Rata anuală a inflaţiei se situează astfel, sub prognoza Băncii Naţionale a României anunţată…

- Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, a declarat, sambata, intr-o emisiune la Digi24, ca, desi in alte tari, in timpul crizei, cand bancile au fost in pericol, statele le-au salvat cu banii contribuabililor, in Romania nici macar un leu nu s-a luat din buzunarul cuiva…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, anunța ca l-a chemat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa dea explicații, dupa ce Banca Naționala a recunoscut faptul ca opt banci straine care opereaza in Romania au acționat concertat pentru a ține Romania in sub-dezvoltare economica.Citește…