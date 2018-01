Dragnea si Tariceanu sunt ingrijorati de "modul incorect" in care Comisia Europeana a fost informata pe tema justitiei din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana le-a raspuns lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce au acuzat-o ca e informata incorect in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.„Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evoluția discuțiilor asupra acestor…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, Liviu Dragnea, si presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care a aceasta a fost

- PNL considera ca punctul de vedere transmis de Comisia Europeana in ceea ce priveste parcursul Romaniei in domeniul Justitiei arata ca oficialii europeni nu au fost indusi “in eroare de campaniile de manipulare din tara”, iar avertismentul transmis de Uniunea Europeana afecteaza grav imaginea tarii,…

- Costul pentru Romania al pozitiei oficiale a presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si a prim-vicepresedintelui, Frans Timmermans, cu privire la modificarea legilor justitiei, este "afectarea grava a imaginii tarii noastre in plan european si international", se afirma intr-un comunicat…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Deputatul PSD Florin Iordache a trimis, joi, Ministerului de Externe textul tradus in limba engleza al celor trei legi adoptate recent de Parlament privind domeniul Justitiei. Alaturi de textele traduse, Iordache a trimis si un rezumat al amendamentelor depuse, sustin surse parlamentare. Pe…

- Ce sume uriașe le intra in buzunar parlamentarilor incepand cu 1 ianuarie 2018 Parlamentarii au votat pe banda rulanta și la viteza maxima bugetul pe anul 2018. Nu s-au abținut de la vot nici demnitarii din opoziție! Este un comportament firesc, dat fiind ca aleșii sunt primii beneficiari ai legii salarizarii…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca va participa la parada dedicata Zilei Nationale a Romaniei, din tribuna, raspunzand la o intrebare legata de evenimentele la care va fi prezent de 1 Decembrie. „La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii”, a declarat joi premierul…

- Mai multe proteste sunt anuntate pe retelele de socializare, pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si în Piata Victoriei din Bucuresti, precum si în Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf,…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a facut o analiza dura dupa ce seful Camerei Deputatilor si seful Senatului au trimis un comunicat drept replica la mesajul Departamentului de Stat american. Iar concluzia ziaristului e clara: statul paralel din Romania este reprezentat de Statele Unite. Ironic,…

- O noua reactie vine de la Robert Turcescu, care a anuntat, marti, din postura de deputat PMP, ca se delimiteaza de pozitia exprimata de presedintii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in legatura cu comunicatul Departamentului de Stat al SUA. Turcescu i-a numit pe cei…

- Publicatia americana Washington Post a analizat reactia pe care au avut-o Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu la comunicatul emis de departamentul de stat al Statelor Unite. Liderii coalitiei de stanga, aflata la guvernare, au respins criticile din partea Departamentului de Stat american,…

- Surse din coaliția de guvernare au declarat, marți dimineața, pentru EVZ, ca președinții PSD și ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, iau in calcul posibilitatea transmiterii unui raspuns comun catre Statele Unite ale Americii, din postura lor de președinți ai Camerei Deputaților și Senatului.…

- Majoritatea liderilor PNL, in frunte cu președintele partidului, Ludovic Orban, au reacționat, marți, la afirmațiile șefilor Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, care blameaza poziția Departamentului de Stat al SUA privind legile Justiției. Astfel, Orban spune…

- Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justitiei, se arata intr un comunicat transmis de presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- „Respingerea acestor proiecte de lege este singura soluție, ele nu mai pot fi retrase, conform regulamentului. Este timpul ca parlamentarii puterii sa se trezeasca și sa voteze alaturi de noi pentru respingerea acestor proiecte. Orice modificare care trebuie facuta la aceste legi trebuie facuta prin…

- La doar o zi dupa palma primita de la Departamentul de Stat al SUA de liderii coalitiei de guvernare, pe tema asaltului asupra Justitiei, primii oameni din stat dupa presedintele Iohannis - , seful Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea

- Denunt soc la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) impotriva lui Liviu Dragnea si a lui Calin Popescu Tariceanu. Celor doi li se aduc acuzatii etrem de grave. Nu doar seful Senatului si al Camerei Deputatilor vor fi in vizorul DNA.Citeste si: Un cunoscut BRAND din Romania dispare: NU il veți…

- "Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu au refuzat, fara nicio justificare, solicitarea PNL de a astepta avizul Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei. Asa cum am avertizat de ieri, cand am depus aceasta solicitare la Birourile reunite, PSD prin liderul sau si partenerul de alianta ALDE, Calin…

- Premierul Mihai Tudose, președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu și președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea sunt așteptați de 1 Decembrie la Alba Iulia. PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2017, Alba Iulia Potrivit informațiilor transmise, miercuri, de Comandamentul Diviziei 4 Infanterie Gemina,…

- Tariceanu, dupa punerea sechestrului pe averea lui Dragnea. ”DNA face justiție selectiva, a devenit un jalnic instrument politic și face rau justiției”, a spus președintele Senatului, miercuri, la Parlament, comentand punerea sub sechestru a averii președintelui Camerei Deputaților, Liviu Drganea. ”To…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- O propunere legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSIDI) SA a fost inregistrata la Biroul permanent al Senatului, inițiatori fiind 185 de parlamentari PSD și ALDE, printre care și președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților,…

- Mai zilele trecute, pe site-uri și pe televiziuni, a circulat, intocmita dupa metoda de lucru tipica gazetarului roman de școala noua – copy paste, adica - știrea potrivit careia, marți 7 noiembrie 2017, Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților,…

- Prezumtivul scandal legat de declaratiile colonelului Paraschiv a fost foarte repede acoperit de declaratiile presedintelui Klaus Iohannis referitoare la presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Primul om in stat afirma despre cel de-al doilea om in stat ca este „putin obsedat”. Cel de-al doilea…

- Pe principiul unde lovește președintele, pupa liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este "un om foarte echilibrat", un politician pe care il respecta foarte mult. Laudele lui Dragnea pentru președintele Senatului au venit la scurt timp dupa…

- "Suntem categoric impotriva procedurii de urgența și nu ințelegem de ce niște legi care reglementeaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, organizarea judiciara, statutul procurorilor și judecatorilor, sa fie dezbatute in procedura de urgența. (...) Creeaza un semn de intrebare legat…