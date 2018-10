Dragnea si Tariceanu, proiect de lege care i-ar scapa de dosare si condamnari. Pot primi si despagubiri

Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, liderii partidelor de la guvernare și ai Parlamentului au depus o inițiativa legislativa care prevede desecretizarea protocoalelor SRI-PICCJ și posibilitatea ca persoanele care considera ca au fost prejudiciate sa se poata adresa instanțelor, potrivit ziare.com.Inițiativa…

- In pofida retoricii turbate pe care o utilizeaza in ultima vreme, Liviu Dragnea, asistat de avocat, nu a reusit sa gaseasca nimic ilegal in protocoalele semnate intre Parchet si SRI. Asa ca si-a angajat, drept casa de avocatura, o institutie care are alte indatoriri: Inspectia Judiciara. Miza e colosala:…

- Agentia de presa Mediafax a publicat luni o scrisoare pe care Rudy Giuliani, actualmente seful echipei de avocati a lui Donald Trump, i-a trimis-o presedintelui Klaus Iohannis, precum si premierului Viorica Dancila si presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu…

- Dragnea explica de ce nu a fost prezent la Cotroceni, impreuna cu președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la depunerea juramantului lui Vlase: ”N-aveam de ce sa mergem in aceasta poza”, a spus liderul PSD, joi, la Parlament, el precizand ca nu a dorit sa raspunda la invitația unui președinte…

- UPDATE Ceremonia de depunere a juramantului a inceput la ora 13.00 cu intonarea Imnului National. Gabriel Vlase a rostit juramantul. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, liderii coalitiei PSD - ALDE si sefi ai camerelor Parlamentului, nu au fost prezenti la ceremonie. _____________…

- Gabriel Vlase primește miercuri votul Parlamentului, pentru șefia SIE. Senatul si Camera Deputatilor se reunesc in sedinta comuna pentru a vota numirea social-democratului in functia de director al Serviciului de Informatii Externe (SIE), la propunerea președintelui Klaus Iohannis. Gabriel Vlase a primit…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a solicitat, marti, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, suspendarea procesului legislativ in cazul modificarilor aduse Codului penal si eventualelor modificari aduse Codului de procedura penala pana la pronuntarea…

- Victor Alistar, membru in CSM, a comentat marți la Antena 3 modificarile care se aduc abuzului in serviciu. „Este de discutat pe acest articol pe trei paliere. Primul palier legat de patrimoniul comun european in materia dreptului penal, daca se acopera prin aceasta fapta sau nu se acopera…