- Romania sprijina procesul de reglementare a conflictului transnistrean, in cadrul caruia suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova nu trebuie sa fie afectate, a transmis, marti, presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Parlamentului…

- Tot marti, Klaus Iohannis ii va primi pe vicepresedintele Consiliului Federal al Confederatiei Elvetiene, sef al Departamentului Federal de Finante, Ueli Maurer, dar si pe comisarul european pentru justitie, protectia consumatorului si egalitate de gen, Vera Jourova, si va participa la o masa rotunda…

- Sedinta se desfasoara in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera, iar presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a venit insotit de mai multi lideri ALDE, printre care Daniel Chitoiu si Andrei Gerea. La reuniune participa ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, care a avut anterior o intalnire…

- "Eu am facut comentarii si pot sa fac orice comentariu oricand vrea sau nu vrea domnul Tariceanu sau alti colegi ai mei, vizavi de un protocol sau un consens pe baza modificarilor legilor Justitiei. (...) Acest consens e greu sa-l ai cu USR sau PNL atata timp cat noi nu cadem de acord cu niste principii.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- Tariceanu, despre C. Cretu: Sunt convins ca este animata de intentii bune Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, care a avertizat ca România pierde bani din lipsa proiectelor, este 'animata de foarte bune intentii', considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Calin Popescu Tariceanu susține ca George Maior nu mai poate reprezenta Romania ca ambasador in SUA, apreciind ca „a ramas cu anumite sechele de pe vremea cand era director la SRI si facea jocurile politice si nu se poate abtine nici acolo”. „Cred ca, in contextul in care ambasadorul Romaniei in Statele…