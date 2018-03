Stiri pe aceeasi tema

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu lanseaza remarci dure, dupa ce liberalii au propus solicitarea unui aviz Comisiei de la Venetia."Reprezentantii PNL au solicitat un aviz de la Comisia de la Venetia motivand ca exista o lipsa de competenta in Romania si la nivelul Parlamentului, si…

- Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului, vrea organizarea, in 27 martie, a unei sedinte solemne a Parlamentului, la 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. "(...) O tema prezenta in agenda mea este organizarea sedintei solemne a Senatului si Camerei Deputatilor pentru marcarea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu le-a marturisit jurnalistilor ca a discutat in urma cu putin timp cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Seful Senatului sustine ca nu s-a discutat nimic altceva decat despre raportul MCV si despre solutii pentru a implementa masurile impuse de Comisia Europeana.Citeste…

- PNL a cerut convocarea de urgența Birourilor permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului pentru a decide asupra solicitarii de sesizare a Comisiei de la Veneția in legatura cu modificarile aduse Legilor Justiției. Astazi, in urma demersului PNL, Biroul permanent al Camerei Deputaților…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, retras luni de initiatori(Tariceanu și Dragnea - n.r.) din circuitul legislativ, va fi modificat si depus din nou la Camera Deputatilor.

- Guvern: Obiectele din metale pretioase vor fi comercializate doar cu marca statului Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. "În sedinta de…

- „Eu cred ca a fost o intalnire buna si prin luarile de cuvant am facut o serie de precizari. Din punctul nostrul de vedere, am precizat urmatoarele lucruri: deciziile CCR sunt general obligatorii si, in ceea ce priveste legile justitiei, le vom pune in concordanta cele trei legi cu deciziile CCR,…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Dragnea anunța ce așteptari are de la Tudorel Toader, maine: Sa nu se faca de ras!, a spus liderul Partidului Social Democrat, miercuri, la Parlament, facand referire la anunțul pe care ministrul Justiției urmeaza il faca, joi seara, cu privire la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Dragnea a precizat ca…

- Romania, printre tarile UE in care s-au raportat dificultati in achitarea costurilor pentru educatie Potrivit datelor Eurostat, in 15 state membre ale Uniunii Europene, cel putin una din doua gospodarii a raportat, in 2016, dificultati in achitarea costurilor pentru educatia oficiala, in special…

- La Instituția Prefectului – Județul Alba are loc miercuri, incepand cu ora 10.00, ședința Comisiei de Dialog Social. In cadrul acesteia se vor prezenta informații privind comasarea unitaților de invațamant din județul Alba, dar și despre modul de soluționare a cererilor de pensionare privind inscrierile…

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a fost audiat marti, timp de doua ore, in comisia de control SRI, la final declarand ca audierea sa poate fi un exemplu pentru alte persoane publice care nu raspund invitatiilor comisiilor parlamentare, cum ar fi Laura Codruta Kovesi. "Am…

- Eurodeputatul PPE Cristian Preda a declarat la RFI ca vizita pe care premierul Viorica Dancila o face marti si miercuri la Bruxelles nu are rost, daca vine doar ca sa se confrunte cu reprezentantii institutiilor europene."Daca la Comisie, doamna Dancila va spune va ascultam in sfarsit si cerem…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei.Citește și: BNR, anunț ingrozitor pentru romanii cu credite in lei: Indicele Robor a atins cel mai mare nivel din decembrie 2017…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, sambata, ca se poate discuta despre crearea unei comisii de ancheta privind activitatea SPP si ca acest subiect va fi decis in viitoare sedinta de Coalitie.

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Numirea Vioricai Dancila in functia de premier a fost o surpriza pentru mai toata lumea, mai ales ca aceasta nu era cotata cu sanse reale pentru o asemenea functie. Numai ca la cateva saptamani de la acest episod au inceput sa apara si informatii cu privire la cauzele care au condus la aceasta numire.…

- Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a condus astazi, 2 februabrie, de la ora 10.00 ședința Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Satu Mare. Pe ordinea de zi a sedintei s-au discutat urmatoarele puncte: 1.Validarea sau invalidarea propunerilor…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu,a vorbit in cadrul unei conferinte de presa si despre situatia secretarilor de stat ai partidului pe care il conduce. Tariceanu sustine ca fiecare va fi evaluat si dupa o discutie ampla, partidul va decide cine isi pastreaza functia si cine nu. "Raspunsul…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- BREAKING NEWS Un clujean cu probleme in Guvernul Dancila Profesorul clujean Nicolae Burnete este propunerea PSD Cluj pentru postul de ministru al Cercetarii "Dl. Nicolae Burnete, președintele Senatului Universitații Tehnice Cluj-Napoca, este nominalizarea PSD Cluj pentru Ministerul Cercetarii…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat,luni, ca asteapta ca judecatorii CCR sa analizeze solicitarile PNL conform Constitutiei si practicilor in materie,afirmand ca liberalii au cerut Curtii sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Aceștia s-au intalnit pentru o ședința la Palatul Parlamentului, joi, 18 ianuarie. Este prima ședința dupa decizia președintelui Iohannis de a accepta propunerea majoritații parlamentare pentru funcția de premier. Vom reveni.

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, in sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. "Am decis ca maine, de la ora 11,00, colegii sa revina in CExN, pentru a avea loc o discutie deschisa, transparenta, si lunga - daca e nevoie, pentru a se discuta propuneri…

- Liderii PSD incep sa se stranga la sediul din Kiseleff, unde de la ora 16.00 este programata ședința Comitetului Executiv Național. In vreme ce liderii apropiați de Tudose au o ultima ședința la Guvern, oamenii din tabara Dragnea fac declarații la intrare in sediul partidului.Ionel Arsene,…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat, Niculae Badalau, a fost unul dintre cei mai vocali în sedinta CExN, acesta prezentând si o scrisoare cu mai multe critici, informeaza Realitatea TV.

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia.

- Cozmin Gușa a explicat, intr-o intervenție la Realitatea TV, de ce nici Gabriela Firea, nici Calin Popescu Tariceanu nu pot fi prezidențiabilii PSD.Gabriela Firea și Calin Popescu Tariceanu sunt vehiculați drept prezidențiabili, dar nu au șanse sa fie nominalizați, spune Cozmin Gușa. Citește…

- Nouasprezece asociatii si comunitati on-line cer presedintelui Klaus Iohannis sa foloseasca atributiile de mediator pe care i le confera Constitutia si sa foloseasca ”toate mijloacele”, astfel incat ”Romania sa nu devina un proiect blocat, esuat din punctul de vedere al statului de drept, capturat…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, vicepresedinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, sustine ca spargerea resedintei ambasadorului din Pakistan, obiectiv cu grad ridicat de risc pazit de jandarmi, ar trebui sa-i arate ministrului de Interne Carmen Dan faptul ca Jandarmeria…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma ca orice discutie cu ”Tudorel” Tudose despre legile justitiei este inutila si sustine ca premierul „Tudose este doar un alt Dragnea... de Braila”.Negocieri EȘUATE la Guvern: 'Protestele continua pana vor fi stopate modificarile la legislatia penala'…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, miercuri, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice in cadrul intrevederii acestia cerandu-i trei lucruri: sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile Justitiei, prorogarea aplicarii acestora pana la primirea unui raspuns de la institutia europeana si demiterea…

- Saptamana trecuta, Magdalena Șerban, cunoscuta drept ”criminala de la metrou”, a atacat doua dintre angajatele Spitalului penitenciar Jilava care o pazeau. Din acest motiv, femeia s-a ales acum cu un nou dosar penal. Magdalena Șerban este acuzata in acest dosar de ultraj. Potrivit știripesurse.ro, reprezentanții…

- USR "someaza" liderii coalitiei PSD-ALDE sa dea curs apelului celor sapte ambasade europene referitor la modificarea Legilor Justitiei si sa ceara avizul Comisiei de la Venetia, se arata intr-un comunicat al Uniunii transmis vineri AGERPRES.Potrivit USR, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu…

- Secretarul general al Consiliului Europei (CoE), Thorbjorn Jagland, i-a trimis o scrisoare presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, in care il indeamna sa faca apel la expertiza Comisiei de la Venetia a CoE in ce priveste reformele legislative din justitie adoptate saptamana aceasta de parlamentul de…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, susține ca Uniunea Europeana va ridica anul viitor Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV), implementat doar pentru Romania și Bulgaria in urma cu zece ani. Eurodeputatul este de acord cu multe dintre modificarile care țin de legile justiției și crede ca,…

- Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, a spu joi ca "nu exista niciun motiv de ingrijorare", pentru ca cele trei legi privind acest domeniu au fost adoptate in urma unei consultari publice. "Nu exista niciun motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o…

- Va fi o sedinta cu scantei astazi in coalitia PSD-ALDE. Sunt disensiuni intre cele doua formatiuni pe o tema extrem de sensibila. Asta dupa ce Guvernul ar pregati evacuarea familiei regale din Palatul Elisabeta. Mihai Tudose sustine ca Romania este republica, nu monarhie, asa ca membrii familei regale…

- ”Raspund in felul urmator: nu exista niciun fel de motiv de ingrijorare, cele trei legi au fost adoptate intr-o consultare publica care nu cred ca a existat pana in acest moment si este rezultatul observatiilor primite de la CSM, de la asociatiile profesionale si raspunde corelarilor legilor adoptate…

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza modificarilor…

- Deputatul USR Stelian Ion a dat marti seara drumul la muzica in plina sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache. Parlamentarul USR si-a justificat astfel decizia de a pune Bach si Requiem de Mozart astfel: "Domnule presedinte, aceasta comisie este o mascarada. V-am rugat la inceput sa suspendati…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Comisia Europeana anunta luni ca urmareste indeaproape procesul legislativ din Romania si posibilele modificari ale legilor justitiei si ale codurilor penale, subliniind importanta consultarii Comisiei de la Venetia si asigurarea transparentei.

- Parlamentarii PSD din județul Hunedoara au votat fara cracnire legile justiției, legi despre care procurorii și judecatorii susțin ca arunca țara in aer. Cum și-au motivat votul care face cioburi justiția din Romania? Deputatul PSD Natalia Intotero se ascunde sub fusta discursului legat de…

- ”Termen de depunere a amendamentelor: luni, 18 decembrie, ora 9:00. Comisia urmeaza sa isi depuna raportul pana pe 19 decembrie, ora 9:00”, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, la finalul sedintei de Birou Permanent. El a spus ca cele doua acte normative - legea 304/2004…

- "Monitorul Oficial a executat. Nu vom mai avea dezbateri pe amendamentele respinse si legile Justitiei vor fi puse pe masa domnului Dragnea asa cum si-a dorit", a declarat, in plenul Camerei, liderul deputatilor liberali Raluca Turcan.In replica, presedintele de sedinta, social-democratul…