- Presedintele PSD, Liviu Dragnea s-a declarat nemulțumit, luni, dupa ședința conducerii partidului, de acei colegi miniștri care sunt reticenți in privința descentralizarii. El a aratat ca i-a cerut premierului sa convoace joi o intalnire pentru a lamuri atitudinea membrilor Cabinetului fata descentralizare,…

- Intrebat daca a discutat in coalitia de guvernare despre calendarul anuntat de presedintele PSD, Liviu Dragnea, care a spus ca va fi infiintata Comisia Nationala pentru Aprobarea Planului de Fundamentare si de aderare la Euro pana in 2024, Tariceanu a precizat ca nu, ci ca a discutat numai problema…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, întrebat joi de sondajul realizat de ALDE Dolj, care îl da favorit în fata lui Liviu Dragnea într-o competitie pentru presedintie, a declarat ca nu a luat o decizie în

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) judeca, miercuri, procesele in care sunt trimisi in judecata presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, și presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Activitatea ambasadorilor Romaniei in strainatate, "evaluata de coaliție" Liderul ALDE Calin Popescu Taricean. Foto: Agerpres. Activitatea ambasadorilor României în strainatate va fi evaluata într-o viitoare sedinta a coalitiei. Propunerea a venit din partea liderului…

- ”Il sustin pe Liviu Dragnea, doar ca, din punctul meu de vedere, o confirmare oficiala nu se face asa. (...) A fost ce am simtit, nu neaparat un gest de fronda. Dar asta nu inseamna ca nu-l sustin. Daca este sa il sustin, vreau sa-l sustin asa cum se manifesta aceasta sustinere in mod democratic”,…

- Tariceanu, atac la adresa lui Iohannis. Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, s-a lansat intr-un atac la adresa președintelui Klaus Iohannis, de la tribuna Congresului Extraordinar al PSD . ”Ziua in care președinte va ieși in conferința de presa sa anunțe ca nu o revoca, iși va semna sentința.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca motivul pentru care el si presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si-au retras proiectul privind statutul Casei Regale a fost acela ca proiectul „nu era fezabil si avea potentiale riscuri de neconstitutionalitate”, anuntand ca a fost depus…

- Audierea lui Florian Coldea in comisia SRI a fost amanata cu o saptamana. Motivul il constituie faptul ca acesta este racit și a anunțat ca nu poate ajunge la discuțiile cu parlamentarii. Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat recent ca dorește sa participe la audieri in Comisia…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri, pentru News.ro, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a facut ceea ce i-au cerut Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, iar semnalul pe care vrea PSD sa il traga este ca "linia pe care si-au asumat-o politic o vor duce mai departe".…

- Absorbtia fondurilor europene este ingreunata de Legea achizitiilor publice, interesul fiind sa existe o "legislatie mai supla" in acest sens, a declarat joi presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu. La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, nu este de acord cu opinia președintelui Klaus Iohannis potrivit caruia un politician care ajunge in fața justiției nu mai beneficiaza de prezumția de nevinovație. Intr-un interviu acordat „Evenimentului zilei”, Orban nu și-a ascuns nemulțumirea fața de planul fostului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta ca vrea sa faca un congres extraordinar al partidului. Nu pentru a-si depune mandatul, ci pentru ca sunt prea multe dezbateri publice pe masurile luate de guvern in planul economiei, fiscalitatii,...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Calin Popescu-Tariceanu si Liviu Dragnea, sa prezinte public daca au promis semnarea unor acorduri cu Ungaria privind livrarea de gaz si marirea numarului de puncte de trecere a frontierei, aratand ca in caz…

- PNL va ataca la CCR legea de infiintare a Liceului Romano-Catolic din Targu-Mures, a declarat, luni, presedintele PNL,Ludovic Orban, afirmand ca liberalii nu ataca UDMR si cerandu-le lui Liviu Dragnea si lui Calin Popescu Tariceanu sa precizeze daca au promis oficialilor maghiari semnarea unui acord.

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat marti ca va discuta cu presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, constituirea unei comisii speciale pentru SPP, catalogand invitarea sa in Comisia de Aparare o gluma politica, dupa ce PNL ar fi votat politic sa fie audiat. "Am inteles ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pus in mișcare planul prin care incepe mazilirea celor din echipa lui Mihai Tudose. Unul dintre oamenii care au jucat in tabara Tudose este președintele executiv al PSD, Niculae Badalau.Surse din PSD ne-au precizat ca Niculae Badalau a fost eliminat din Biroul…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- PNL sustine ca pozitia exprimata miercuri de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, în privinta modificarii Legilor Justitiei de catre majoritatea PSD-ALDE-UDMR, dovedeste faptul ca agenda "paralela" a liderului social-democrat Liviu Dragnea si presedintelui ALDE, Calin…

- Premierul Dancila și miniștrii din Cabinet au renunțat la paza SPP, iar demnitarii din Executiv vor fi aparați de Jandarmerie. Decizia a fost confirmata de secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, intr-o intervenție la Antena 3. Decizia vine in contextul conflictului aparut intre șeful…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea a declarat, duminica, la finalul sedintei pe care parlamentarii coalitiei au avut-o cu ministrii propusi in Cabinetul Dancila, ca spera ca UDMR sa sustina prin vot investirea Guvernului. Intrebat ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor la adresa programului…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat ca la intalnirea de joi cu liderul PSD Liviu Dragnea nu au existat negocieri privind numarul de portofolii care ar reveni ALDE in Cabinetul Dancila, el subliniind ca nu va exista o restructurare a Guvernului, ci doar o schimbare a unor ministri…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose."Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca UDMR ar trebui invitat la guvernare. De partea cealalta, liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca nu face invitații la televizor nimanui.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, oferta de ultim moment: invita UDMR la guvernare ”Eu…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, luni, ca Formularul 600 trebuie modificat substantial, afirmand ca nemultumirile cetatenilor sunt legitime si ca in termen de cel mult o saptamana vor fi anuntate masurile aferente. "Nu este niciun interes sa bulversam catusi de putin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Liderii coalitiei de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, au o intrevedere, luni, la ora transmiterii acestei stiri, la biroul presedintelui Camerei, inaintea CExN al PSD unde urmeaza sa se discute despre programul de guvernare si componenta noului Guvern Dancila. Liderul…

- Sunt negocieri intense joi pentru noul guvern, iar programul de guvernare ar putea fi modificat, potrivit unor surse citate de Antena 3.Citește și: ALERTA - Președintele PSD Neamț a fost REȚINUT de DNA Președintele PSD, Liviu Dragnea, discuta de mai multe ore, in biroul sau, cu șeful…

- Dragnea, despre Viorica Dancila. Președintele PSD a declarat, marți, dupa votul din Comitetul Executiv Național, pentru noua propunere de premier PSD, Viorica Dancila, ca i-a transmis acesteia sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face, in special in relația…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Social-democratii se gândesc deja la candidatul de anul viitor pentru alegerile prezidentiale. Sunt vehiculate doua nume: Gabriela Firea, despre care a vorbit la sfârsitul saptamânii trecute senatorul Florin Cârciumaru, si Liviu Dragnea, anuntat ca prezidentiabil…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a aruncat un scenariu bomba pe piața politica. El susține ca doi dintre miniștrii actualului Guvern au fost contactați de ”forțe oculte” carora li s-a spus ca pot deveni lideri ai PSD, pentru ca Dragnea ar urma sa fie arestat. Citește și: Liviu Dragnea le da…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, joi seara, ca in luna ianuarie se va discuta despre restructurarea Guvernului Tudose in sensul de a se vedea daca se impune sau nu o astfel de restructurare, el apreciind, pe de alta parte, ca premierul Tudose nu este foarte calm. „Trebuie sa vedem anul viitor…