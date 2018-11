Stiri pe aceeasi tema

- "Acest Guvern Liviu Dragnea - PSD a reusit sa duca Romania la marginea Europei. In acest moment, suntem evident si explicit si dupa Bulgaria. Pasul urmator este in afara Europei. Acest guvern trebuie sa plece si in zilele urmatoare vom discuta cu toata opozitia sa depunem motiunea de cenzura necesara…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, cere demisia premierului Viorica Dancila, dupa rezoluția adoptata de PE„Guvernul Dancila si majoritatea parlamentara condusa de Dragnea si Tariceanu primesc astazi o condamnare cu suspendare din partea UE. Raportul adoptat de Parlamentul European cu privire…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti, dupa ce Comisia Europeana a prezentat raportul MCV in care critica justitia din Romania, ca tara noastra risca sa iasa din Uniunea Europeana si ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului a devenit obligatorie.

- "Cu parlamentarii, individual, din majoritatea parlamentara discutam in fiecare zi si sunt semne, dar inca nu sunt suficient de concludente, ca exista un numar semnificativ de parlamentari din majoritatea parlamentara, si din PSD, si din ALDE, care ar putea sustine un astfel de demers", a spus Orban,…

- PMP intentioneaza sa initieze o motiune de cenzura impotriva Guvernului, considerand ca actuala putere "s a compromis definitiv", dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pe tema justitiei. Deputatul PMP de Constanta Robert Turcescu a fost membru in delegatia prezenta miercuri la Cotroceni.…

- Rezoluția privind situația din Romania care urma sa fie adoptata in octombrie in Parlamentul European a fost amanata pentru sesiunea din noiembrie. Motivul amanarii il reprezinta faptul ca președintele Klaus Iohannis ar trebui de asemenea sa vina in Parlamentul European de la Strasbourg pentru a susține…

- Rezolutia pe care o va adopta Parlamentul European, in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, despre situatia din Romania ar trebui sa ne ingrijoreze foarte mult, atrage atentia fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu. Mai mult, el a declarat pentru Ziare.com ca este foarte…

- Președintele PMP, Eugen Tomac, a anunțat ca partidul pe care il conduce a scris deja textul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila și va da startul negocierilor cu celelalte partide din opoziție pentru a obține susținere.Citește și: Firea, atacuri in rafala la Dragnea:…