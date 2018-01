Dragnea si Dancila, intalnire cu conducerea UDMR

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 1 martie. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica Dancila si cu ministrul…

- PSD va avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, pentru a discuta o susținere a Guvernului Dancila, la votul de investitura din Parlament. La discuțiile de la ora 13.00 urmeaza sa participe și premierul desemnat, Viorica Dancila. UDMR a anunțat deja ca nu ia in calcul o intrare la guvernare,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat, pentru Mediafax, surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca în actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la început si cu…

- Tariceanu: Doamna Dancila, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele statului paralel Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea citat de Agerpres.ro. Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului,…

- Componenta cabinetului condus de premierul desemnat Viorica Dancila va fi adoptata vineri prin vot de conducerea PSD, a anuntat presedintele partidului, Liviu Dragnea. "Azi a fost sustinut in unanimitate ca vineri sa ne vedem la ora 11,00, sa adoptam prin vot componenta cabinetului, dar,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj, Ion Calinoiu, si-ar dori o revenire in PSD, insa nu este dorit de seful partidului Liviu Dragnea. Calinoiu este atent la ce seintampla in PSD si a laudat-o pe pagina de socializare pe Viorica Dancila, premierul desemnat. Presedintele PSD Gorj, Florin Carciumaru,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Internauții au inceput sa iși ia inapoi like-urile date paginii de Facebook a președintelui Klaus Iohannis dupa ce acesta a decis, miercuri, sa accepte propunerea Vioricai Dancila pentru funcția de premier. Potrivit facebrands.ro , la cateva ore dupa desemnarea noului premier aproape 900 de fani ai…

- Partidul Uniunea Salvați Romania (USR) este de parere ca alegerea președintelui Iohannis de a aproba propunerea PSD pentru premier, Viorica Dancila, este una regretabila. Partidul susține ca președintele „a ratat sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna un premier decent”…

- Presedintele CJ Dambovita, Alexandru Oprea, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se considera inca membru al PSD si, in opinia lui, suspendarea din partid, decisa anul trecut, nu este statutara.In martie anul trecut, Oprea a anuntat ca demisioneaza din functia de secretar executiv…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis, prin desemnarea Vioricai Dancila pentru functia de premier, isi pune in pericol sansele de a obtine al doilea mandat la Palatul Cotroceni. „Dupa parerea mea nu a castigat nimic. Iohannis nu a castigat azi (miercuri…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. "Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat miercuri, dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia PSD-ALDE s-au incheiat dupa aproximativ 25 de minute. Liviu Dragnea a anuntat ca i-au prezentat sefului statului ca PSD si ALDE o sustin pe Viorica Dancila pentru functia de premier. "Am avut o intalnire cu presedintele in acest format,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca i-a prezentat sefului statului Klaus Iohannis, în mod oficial si direct, propunerea social-democratilor pentru functia de premier - europarlamentarul Viorica Dancila. Liderul PSD i-a spus lui Klaus Iohannis…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Dupa ce declarase ca nu va mai merge niciodata la Cotroceni, Liviu Dragnea a marturisit care a fost motivul pentru care s-a razgandit in privința prezenței sale la consultarile cu președintele Klaus Iohannis."Ce limbi straine cunoaște doamna Viorica Dancila? Știe franceza și engleza!…

- Dupa circa 25 de minute in care delegatia PSD-ALDE au fost fata in fata cu primul om in stat, in cadrul consultatilor de la Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis ca urmare a demisiei lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a prezentat concluziile intrevedererii si convingerea ca sunt “suficiente argumente…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au început miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire cu președintele României în acest format, PSD+ALDE, i-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastra”,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, alaturi de secretarul general Marian Neacsu si vicepremierul Paul Stanescu au sosit la Cotroceni, la consultarile cu Klaus Iohannis pentru nominalizarea noului premier. Impreuna cu delegatia PSD au venit si doi reprezentanti al ALDE: Daniel Chitoiu si Gratiela Gavrilescu.Liviu…

- Primii care vor merge la consultari, incepand cu ora 12, vor fi cei de la PSD-ALDE. Propunerea de premier este europarlamentarului Viorica Dancila. Delegatia va fi condusa de Liviu Dragnea. „Da, am spus ca nu voi mai merge niciodata la Cotroceni in actualul mandat, dar cand am spus-o nu m-am gandit…

- Coaliția PSD-ALDE pregatește in detaliu consultarile de miercuri, de la Cotroceni. Pentru a se asigura ca nu vor fi refuzați de Iohannis, liderii coaliției merg in fața președintelui pregatiți.Senatorul Claudiu Manda a dezvaluit, marți seara, la Antena 3, ca reprezentanții coaliției (Liviu…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat marti ca Viorica Dancila este un europarlamentar respectat la Bruxelles iar desemnarea ei ca premier va ajuta România în procesul de pregatire a preluarii, anul viitor, a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. "Viorica Dancila este europarlamentar…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat în august, anul trecut, la Scoala Politica a Femeilor social-democrate, ca nicio femeie din partid nu l-a înselat, iar cele în care a investit încredere, au rasplatit înzecit

- Viorica Dancila a fost propunerea președintelui executiv, Niculae Badalau, pentru funcția de premier, agreata și de vicepremierul Paul Stanescu. In aceeași ședința de comitet executiv, Robert Negoița a propus-o pe Ecaterina Andronescu pentru aceasta funcție. Secretarul general al PSD, Marian…

- Conducerea PSD a decis marti sa o propuna pe Viorica Dancila, europarlamentar, pentru functia de premier. Viorica Dancila este europarlamentar din 2009, fiind membra PSD din 1996, cand a aderat la partid in Teleorman, judet condus multa vreme de Liviu Dragnea. Detalii despre Viorica Dancila - aici .…

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. "O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Intrebat daca exista o decizie in PSD referitoare la locul unde va merge liderul formatiunii, Liviu Dragnea, de 1 Decembrie, Neacsu a raspuns: „Din cate stiu pana in momentul asta, presedintele partidului si mare parte din conducerea partidului vor participa la parada aici, la Bucuresti, inclusiv…

- „Il voi da in judecata pe Liviu Dragnea pentru ca a facut de nenumarate ori declaratia ca nu sunt membru PSD, pentru abuzurile la care am fost supus, am dat afara din comisiile din Parlamentul European,, din delegatia PSD, nu am putut sa candidez pe nicio functie pentru ca statutul meu era incert…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea a ajuns marți seara la DNA, unde a fost așteptat de zeci de protestatari. Mai multi lideri ai PSD, printre care secretarul general Marian Neacsu, deputatul Catalin Radulescu,...

- "Decizia demisiei este un act unilateral de vointa, dumneavoastra stiti in ce context s-a intamplat actul colegelor mele (demisiile lui Sevil Shhaideh si Rovanei Plumb -n.r.). Vorbim de o situatie total deosebita, din punctul meu de vedere", a declarat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, in…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, s-a intalnit, luni dimineata, cu ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Cei doi au discutat mai mult de jumatate de ora in biroul lui Dragnea de la Camera Deputatilor, reprezentanti ai social-democratilor afirmand faptul ca dialogul ar fi fost purtat pe tema infiintarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, luni dimineata, la sediul DNA. Acesta nu a facut declaratii. Dragnea a fost aplaudat de colegii sai sociali-democrati care l-au asteptat in fata sediului, dar si de simpatizanti. Omul de afaceri Marian Fiscuci, fost administrator al Tel Drum, firma despre care…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a prezentat luni la sediul DNA pentru a fi audiat in dosarul TelDrum. Cateva zeci de persoane - printre care vicepremierul Paul Stanescu, secretarul general al PSD, Marian Neacsu, deputatii Claudiu Manda si Andreea Cosma - au venit pentru a-l sustine pe liderul…

- Liviu Dragnea a ajuns la sediul DNA. Procurorii au in lucru mai multe dosare care il vizeaza pe liderul social-democrat. Mai mulți susținatori, printre care și lideri ai PSD l-au așteptat pe Dragnea in fața sediului DNA. UPDATE 3: La ieșirea de la DNA, Liviu Dragnea a fost aplaudat de susținatorii adunați…

- Membrii comisiei de ancheta au aprobat, in unanimitate, invitarea Mariei Vasii la audieri, urmare a declaratiilor acesteia. De asemenea, parlamentarii din comisie au decis sa ii cheme din nou la audieri pe fostii lideri PDL Radu Berceanu si Adriean Videanu. In schimb, comisia mai asteapta…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a negat ca ar fi participat la vreo sacrificare a porcului in curtea unei vile a SRI, așa cum a susținut ex-premierul Victor Ponta. Nu la fel de categoric a fost șeful social-democraților in ceea ce privește participarea la evenimente private alaturi de Laura Codruța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi sarbatorit luni seara la un club din Capitala, unde se va afla alaturi de mai multi colegi de partid. Dragnea a implinit sambata varsta de 55 de ani. Unul dintre cei care va participa la intalnire este presedintele Comisiei de munca din Camera Deputatilor, Adrian…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi sarbatorit luni seara la un club din Capitala, unde se va afla alaturi de mai multi colegi de partid. Dragnea a implinit sambata varsta de 55 de ani. Intrebat daca i se pare normal sa petreaca exact in ziua in care se implinesc 2 ani de la tragedia din clubul…