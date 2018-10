Dragnea si Dancila ii dau replica lui Tariceanu, dupa ce a spus ca Romania nu e pregatita sa preia presedintia Consiliului UE

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi, la Parlament, despre afirmatia lui Calin Popescu Tariceanu ca Romania nu este pregatita sa preia presedintia rotativa a Consiliului UE, ca nu a citit tot ce a scris liderul Senatului, dar ca stie de la prim-ministru ca Guvernul este „foarte pregatit”.

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- In conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE, considera presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, subliniind ca acordul propus de ALDE partidelor parlamentare este "unul dintre ultimele trenuri" in ceea ce priveste gestionarea…

- ”In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE”, afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie ”acordul parlamentar privind statul de drept” propus de ALDE.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi, ca, in conditiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia presedintia Consiliului UE. In opinia lui, cine crede ca liderii europeni vor fi intelegatori in an electoral se inseala.

- "In condițiile razboiului politic total din aceste luni, Romania nu este pregatita sa preia președinția Consiliului UE", afirma Calin Popescu Tariceanu, susținand ca este nevoie "acordul parlamentar privind statul de drept" propus de ALDE.

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, vorbește intr-o postare pe rețelele de socializare despre faptul ca partidul sau a propus acel apel al ALDE la consens nu este un pas inapoi, ci este mai degraba un demers...