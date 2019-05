Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma ca in ceea ce priveste cozile create la sectiile de votare din diaspora trebuie intrebati ambasadorii din acele tari.El a dat drept exemplu ambasadorii din Spania, Italia, Marea Britanie, numiți de președintele Klaus Iohannis. "Imi pare rau pentru…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a votat vineri seara, in jurul orei 19.30, la Liceul Jean Monnet, la alegerile europarlamentare și referendum. Acesta a declarat ca nu vede de ce este o surpriza ca a votat la referendum, pentru ca ”am spus tot timpul ca susține temele de la referendum”. El este așteptat…

- O petiție pentru demisia ministrului de Externe Teodor Meleșcanu a fost inițiata online duminica seara, dupa ce la secțiile de votare din principalele orașe europene s-au format cozi de mii de romani, care nu au votat la alegerile europarlamentare și referendum nici dupa șapte ore de așteptare. La doua…

- Florentina Vasilațeanu, președintele Biroului Electoral pentru Secțiile de Vot din Strainatate, a anunțat ca i-a cerut Biroului Electoral Central sa prelungeasca programul de votare, in urma mai multor solicitari in acest sens, potrivit B1TV care citeaza stiripesurse.ro. „In condițiile in care noi am…

- Ministerul de Externe a solicitat Biroului Electoral Central prelungirea programului de votare in diaspora, astfel incat toți romanii din strainatate sa poata vota. Solicitarea ministerului vine dupa ce in fața secțiilor de votare din principalele orașe din Europa s-au format cozi de mii de oameni.…

- Diaspora voteaza la europarlamentare 2019: Cozi kilometrice la secțiile de votare! Imagini de la Ambasada Romaniei in Berlin. Mobilizare exemplara a diasporei și in Italia, Marea Britanie, Olanda și Belgia

- Romanii cu drept de vot din țara și Diaspora voteaza azi pentru membrii din Romania la alegerile pentru Parlamentul European și pentru referendumul național consultativ initiat de președintele Klaus Iohannis. Mobilizarea este mare la toate partidele și acest lucru se vede și in prezența la urne…