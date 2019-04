Stiri pe aceeasi tema

- La ora inceperii erau peste 20.000 persoane in piața din centrul orașului La mitingul preelectoral de la Craiova ( la care nu a participat premierul Dancila, plecata in Croația) liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, ca daca o sa aiba posibilitatea fizic se va mai gandi, precizand ca in prezent este…

- Anunț inedit, facut de liderul PSD in timpul mitingului electoral de la Craiova. Liviu Dragnea a spus ca vrea ca Olguța Vasilescu și Claudiu Manda sa-i fie nași. Raspunsul senatorului social-democrat a venit imediat: „Grabiți-va ca suntem de acord” Liderul PSD le-a spus simpatizanților veniți la mitingul…

- Social-democrații vor organiza, cel mai probabil, un amplu miting de campanie, locația aleasa fiind municipiul Craiova, un fief electoral al PSD.Liderul PSD Liviu Dragnea le-a spus jurnaliștilor, joi, intr-o discuție informala, ca mitingul ar putea sa aiba loc vinerea viitoare, pe 12 aprilie.…

- La prima sa apariție publica dupa ce a ieșit din spital, Liviu Dragnea a vorbit despre problemele de sanaate și despre decizia de a se trata la un spital privat. Liderul PSD a spus ca a ales clinica Sanador pentru ca medicul care s-a ocupat de el o operase și pe iubita lui, Irina. Liviu Dragnea a confirmat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a susținut sambata o conferința de presa la Slobozia, acolo unde organizația PSD iși alege liderul, dupa excluderea lui Marian Neacșu din partid. Liderul PSD a inceput discursul cu un mesaj pentru toate femeile cu ocazia zilei de 8 Martie, in special iubitei sale Irina,…

- Acesta a vorbit despre alegerile europarlamentare, precizand ca iși dorește pe lista PSD sa fie oameni care sa sprijine interesele Romaniei in Uniunea Europeana. „Nu am promis pana acum niciun loc nimanui, dar va spun astazi, in Oltenia: mi-aș dori ca pe aceasta lista sa fie Claudiu Manda.…

- Fosta minsitra a Muncii, Lia OPguta Vasilescu, se va casatori anul acesta cu senatorul PSD Claudiu Manda, sustin surse politice pentru EVZ. Nasii cuplului vor fi fostul secretar de stat, Ovidiu Flori si sotia acestuia, cei doi fiind prieteni apropiati ai cuplului Vasilescu - Manda.

- Liderul PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a devenit anul trecut vedeta televizunilor ca urmare a faptului ca a fost impus de catre Liviu Dragnea drept presedinte al Comisiei parlamentare pentru controlul SRI....