- Dupa nenumarate proteste ale angajatilor de sanatate, care se declarau nemultumiti, printre altele, de sporurile primite, ministrul Sanatatii a venit cu un anunt de ultim moment. Sorina Pintea a declarat miercuri ca, in sedinta de Guvern de joi, va fi aprobat regulamentul sporurilor, care sunt de…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Regulamentul de sporuri va fi discutat in sedinta de Guvern de joi, sustine ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Sindicatele din sistem dar si medicii ale caror sporuri vor fi plafonate au protestat fata de noul regulament, care se aplica odata cu intrarea in vigoare a noilor salarii promise de Guvern.

- "Este un proiect de ordonanta de urgenta pentru maine in sedinta de guvern. Una dintre principalele modificari este: plafon de un milion de euro sub care firmele pot sa opteze in a fi impozitate pe cifra de afaceri sau impozitul pe profit, dar daca vor sa opteze, trebuie sa aiba doi angajati si capital…

- Cifra de școlarizare totala pentru invațamantul preuniversitar se menține la nivelul celei aprobate pentru anul școlar precedent, cu urmatoarea realocare: Suplimentarea cu 1.000 de locuri a cifrei de școlarizare pentru invațamantul obligatoriu cu frecvența redusa – nivel primar și gimnazial și…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, i-a convocat pe foștii miniștri de Justiție, Florin Iordache și Robert Cazanciuc, pentru o ședința de urgența pe legile justiției, anunța Antena3.- in curs de actualizare

- Imunoglobulina pune probleme nu doar intregului sistem de sanatate, ci si premierului Viorica Dancila. Oricat s-a chinuit, prim-ministrul nu a reusit nici macar o data sa pronunte corect substanta care se afla in aceste zile in centrul unui adevarat scandal. Daca initial premierul vorbea despre imunoglobina,…

- Valabilitatea pașapoartelor simple, electronice va fi extinsa la 10 ani, fața de 5 ani, cat este in prezent pentru persoanele care au implinit 25 de ani. Anunțul a fost facut, joi, in ședința de Guvern, de catre premierul Viorica Dancila. Ea a precizat ca pentru persoanele intre 12 și 25 de ani, valabilitatea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Premierul Viorica Dancila va discuta peste cateva ore, inaintea sedintei de guvern, cu ministrul Justitiei, despre Direcția Naționala Anticorupție, in contextul acuzațiilor aduse instituției.

- Presedintele Uniunii Salvati Romania, Dan Barna, a declarat ca decizia va fi luata dupa un referendum inter in sanul partidului. Acesta nu a exclus posibilitatea ca Dacian Cioloș sa fie candidatul USR pentru funcția de președinte al Romaniei. Alina Gorghiu a reacționat pe pagina sa personala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a confirmat marti, pentru AGERPRES, ca va reveni in tara mai devreme decat era programat, iar joi va participa la sedinta de Guvern. Ministrul Justitiei se afla intr-o vizita oficiala in Japonia ce ar trebui sa se termine la finalul acestei saptamani. Intrebat daca…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA."Joi…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat luni ca proiectul de lege pentru achizitionarea sistemelor de rachete HIMARS si hotararea referitoare la corvetele multifunctionale vor fi aprobate joi in sedinta de guvern. "Proiectul de lege pentru achizitionarea rachetelor HIMARS joi va fi in sedinta de…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reinceput sa ironizeze Partidul Social Democrat cu ocazia participarii la Forumul Reprezentantilor Maghiari din Bazinul Carpatic, acest tip de comportament nefiind unul neobisnuit pentru reprezentantul formatiunii maghiare si care pare sa fie de bun augur din moment ce…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time se afla pe oridine de zi a sedintei de Guvern. „Intrucat in sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa incerce…

- "Am depus declaratia de renuntare la SPP", a precizat ministrul Justitiei pentru site-ul citat In prima sedinta de Guvern, premierul Viorica Dancila a anuntat oficial ca renunta la serviciile SPP, aceeasi decizie fiind luata si de membrii Cabinetului, ca o forma de sevilism fata de Liviu Dragnea. Liderul…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, miercuri, ca renuntarea la Formularul 600, promisa in Parlament de premierul Viorica Dancila, a fost doar ”praf in ochi”, in contextul in care Dancila a anuntat in prima prima sedinta de Guvern ca termenul pentru depunerea formularului se ”amana”.

- "Daca Grindeanu si Tudose erau controlati din alta parte si Dragnea i-a pus, inseamna ca Dragnea e controlat din alta parte. Iar eu, care personal am asistat, am vazut cu ochii mei si cu urechile mele am auzit, stiu sigur ca domnul Dragnea avea relatii privilegiate cu ceea ce acum numeste statul…

- Disputa intre Liviu Dragnea si Codrin Stefanescu s-a declansat in momentul in care ultimul a inceput sa critice propunerea venita de la Suceava pentru Ministerul Educatiei. Codrin Ștefanescu: Nu putem pleca din aceasta sala in fața celor care ne voteaza, in fața zecilor de mii de PSD-iști și a milioanelor…

- Liderul PSD Iasi, Maricel Popa, a declarat, vineri, ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a acordat o atentie sporita Moldovei, care da sase ministri in noul cabinet, dintre care doi sunt din Iasi, avand in vedere ca liderii social-democrati din Moldova au dat dovada de unitate si sprijin reciproc.…

- Sedinta conducerii PSD – Comitetul Executiv National – in cadrul careia se va definitiva si vota structura Cabinetului Dancila e in plina desfasurare la ora de fata. Pana sa ajunga sa participe la aceasta sedinta esentiala pentru componenta viitorului Guvern, liderul PSD a sustinut ca au fost variante…

- El a precizat ca in ultimele zile s-a intalnit cu Viorica Dancila pentru a discuta anumite aspecte din programul de guvernare, "program care nu va suferi modificari, nici cantitative, nici de profunzime"."Vor ramane aceleasi lucruri, dar unele vor trebui scoase pentru ca sunt deja indeplinite.…

- In urma cu doar cateva minute, la Palatul Victoria a inceput ceea ce premierul interimar Mihai Fifor a anuntat a fi “ultima sedinta de Guvern in aceasta formula”. Totodata, pana sa se treaca la aspectele prevazute pe ordinea de zi, social-democratul Fifor a ales sa puncteze faptul ca in perioada de…

- Liderul USR, Dan Barna, vine cu o reactie transanta dupa ce mai multi colegi au decis sa conteste in instanta rezultatele congresului prin care acesta a fost declarat presedinte al Uniunii Salvati Romania. Intr-un interviu acordat Europa FM, Barna sustine ca nu are nicio emotie in privinta demersului…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a spus ieri ca a cerut amanarea termenului de depunere a formularului 600 de la 31 ianuarie la 1 martie. Problema este ca el a cerut aceasta amanare unui guvern care inca nu exista si care ar urma sa se intalneasca intr-o sedinta pe 31 ianuarie, deadline-ul in vigoare…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni afirmatia europarlamentarului PSD Catalin Ivan, potrivit careia a oprit o sedinta de partid pentru a urmari serialul “Suleiman Magnificul”, afirmand ca a vazut cateva episoade, dar nu a oprit vreo sedinta pentru asta si ca, din cand in cand, se mai uita la…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat luni seara, la finalul Comitetului Executiv al PSD, ca ministrii din viitorul Cabinet Dancila vor fi stabiliti, prin vot, vineri, cand va avea loc o noua sedinta a conducerii partidului.

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea citat de RomaniaTV.net. Presedintele…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a ajuns luni, inainte de ora 16.00, la sediul partidului, pentru ședința in care se va discuta despre componența Cabinetului Dancila. La intrare, Dragnea comentat ultimele acțiuni ale DNA cu privire la vicepremierul Stanescu, care este chemat joi la DNA.Vezi…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor, inainte de a intra la sedinta CEX, ca social-democratii lucreaza in acest moment la solutii pentru Declaratia 600, insa nu se exclude si posibilitatea eliminarii acestui formular."Am avut o intalnire cu doamna premier, cu colegii de la Alde…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila. Surse politice au precizat pentru AGERPRES ca structura viitorului Cabinet nu va fi modificata. Din viitorul Guvern nu vor mai…

- In conferința de presa de dupa demisia lui Mihai Tudose, Liviu Dragnea a denunțat „personaj veninos dintr-o institutie romaneasca care a facut foarte mult rau si face in continuare foarte mult rau”. Liderul PSD nu a oferit nume, insa, potrivit unor surse politice, acesta se referea la generalul Lucian…

- Ministrii care l-au sustinut Mihai Tudose, înainte ca acesta sa demisioneze din functia de premier, au absentat de la sedinta Executivului de miercuri, care a fost prezidata de premierul interimar, Mihai Fifor.

- Marcel Ciolacu, Marius Nica, Felix Stroe au absentat de la ședința de Guvern de miercuri. Cel putin doi dintre ei sunt pe lista celor vehiculați ca va pleca din Palatul Victoria. Luni, Liviu Dragnea a spus ca are nemulțumiri fața de unii miniștri și a precizat ca nu va mai accepta luarile…

- Premierul interimar Mihai Fifor conduce miercuri, de la ora 13.00, o ședinta de Guvern. De la ședința au lipsit insa trei miniștri: vicepremirul Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor Felix Stroe și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene.- in curs de actualizare

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar, desemnat cu o zi in urma de catre presedintele Klaus Iohannis, dupa demisia lui Mihai Tudose, caruia PSD i-a retras sprijinul politic.Sedinta de Guvern este programata de la ora 13.00, conform News.ro.…

- Prima sedinta de Guvern condusa de prim-ministrul interimar Mihai Fifor va avea loc miercuri, de la ora 13,00, au declarat surse oficiale pentru AGERPRES.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni seara, dupa ce CExN i-a restras sprijinul politic premierului Tudose, fapt ce a dus la demisia acestuia, ca reprosurile aduse au vizat starea conflictuala existenta intre partid si Guvern si ultimele aparitiile tv ale acestuia, care „nu

- Claudiu Manda a anuntat, luni seara, ca maine la ora 11.00 va avea loc o noua sedinta a Comitetului Executiv al PSD pentru a nominaliza noua propunere de premier."Avem in continuare majoritate si sigur vom avea prim ministru si Guvern", a sustinut Manda. ...

- Liderul PNL, Ludovic Orban, susține ca se poate ajunge la alegeri anticipate in contextul crizei dintre conducerea PSD și premierul Mihai Tudose. „Situatia politica de astazi, in schimb, ma face sa cred ca se poate ajunge la alegeri anticipate, pentru ca este foarte greu sa formezi un guvern omogen,…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, intr-o emisiune la B1 TV, despre scandalul care a pus stapanire pe PSD. Liderul PMP sustine ca exclude zvonurile potrivit carora Liviu Dragnea ar forta o retragere a sprijinului politic si prevede pentru ziua de maine doua scenarii.Citeste si: Un…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat,joi,la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava,el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.

- Premierul Mihai Tudose a declarat la Antena 3 ca astazi in sedinta de Guvern a fost dat aviz negativ pentru solicitarea Familiei Regale de a folosi Palatul Elisabeta. "Astazi in sedinta de Guvern am dat aviz negativ pe proiectul de lege ca Palatul Elisabeta sa fie dat pe viata. Am primit o solicitare…

- Luni, la ora 14.00, PSD va decide si care vor fi revocarile din Guvern. Iar cum numele lui Liviu Pop a fost vehiculat printre remaniabili, precaut, duminica, Pop si-a facut un scurt bilant al mandatului de ministru al Edicatiei.

- Liviu Dragnea este atacat cu doar doua zile înainte de ședinte Comitetului Executiv al PSD. Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, îi reproșeaza lui Dragnea plecarea sa din Guvern, la numai doua luni de la instalare. Fostul ministru spune ca în scurtul sau mandat a…

- ”Din pacate fonduri europene este un subiect care a avut un accident ingrozitor in ultimii ani. Și anume s-au blocat. Razboiul, cum spuneam, romano- roman, a facut ca eficiența administrativa a statului sa se apropie de 0, proiecte de accesat europene nu se mai pot accesa. Știi ca exista și un curent…