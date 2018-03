Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Vrancea Marian Oprisan sustine ca, in 2010, Victor Ponta l-a invins pe Mircea Geoana in cursa pentru sefia PSD fiind sustinut de Traian Basescu si de George Maior, directorul de atunci al SRI si nasul lui Victor Ponta. Aseara, Liviu Dragnea a sustinut ca primul Guvern USL a fost format…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata ca discursul sau de la Congresul extraordinar al partidului nu are nicio legatura cu o eventuala candidatura a sa la presedintie, pentru ca, deocamdata, PSD nu isi va desemna un astfel de candidat. Intrebat daca este adevarat ca discursul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins, vineri, informatiile aparute potrivit carora s-ar lua in calcul in interiorul PSD varianta candidaturii la presedintie din partea partidului a Principesei Margareta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnaliștilor, joi seara, ca se va discuta „atat de mult” despre „relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament” incat presa va avea știri „foarte mult timp".

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca in timp ce se faceau „chermeze” cu sefii serviciilor de informatii, el era condamnat, afirmand ca la Congresul PSD se va discuta mult despre relatia SRI-PSD, SRI-Guvern, SRI-Parlament.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea nu mai vrea sa fie reconfirmat in funcție, la Congres. ”Parerea generala a fost ca nu e nevoie de asta”, a spus acesta, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național de luni. Intre timp, majoritatea organizațiilor județene au transmis rezoluții de susținere pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv al partidului, ca a fost realizat un plan de colaborare intre Guvern si Primaria Capitalei si i-a dat dreptate primarului general, Gabriela Firea, in privinta faptului ca anumiti secretari de stat ar fi refuzat…

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, intrebata despre o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale a liderului PSD, Liviu Dragnea, ca este prematura discutia, dar ca "intotdeauna presedintele partidului a candidat la Presedintia Romaniei".

- "Inca din prima zi, inainte de investire, am avut o discutie cu domnul presedinte Klaus Iohannis si i-am spus ca eu imi doresc o relatie interinstitutionala foarte buna intre presedintele Romaniei, Guvern si Parlament. Cred ca acest echilibru si o relatie buna pe proiecte comune, pe proiecte importante…

- Liviu Dragnea a precizat, marti, ca a mers la Cotroceni saptamana trecuta, in final, pentru ca a fost nevoit sa iși schimbe strategia, intrucat a fost votat un nou Guvern. "Am spus ca nu mai merg, dar a fost votat un alt Guvern și mi-am schimbat strategia. Am discutat cu președintele despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, se amuza pe seama premierului Viorica Dancila, dupa ce aceasta a numit-o in funcția de director de cabinet pe Iuliana Mihaela Zobuian, unul dintre oamenii apropiați de Liviu Dragnea.Citește și: Vlad Cosma prezinta dovada care INGROAPA discursul Laurei Codruța…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat drept „o intalnire” benefica discutiile pe care, alaturi de premierul Viorica Dancila, le-a avut joi cu presedintele Klaus Iohannis, spunand ca intalnirea fusese convenita inca de la depunerea juramantului de catre noul Guvern.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, miercuri, inaintea sedintei Comitetului Executiv, ca va propune convocarea Congresului extraordinar al partidului in luna martie, la care va cere si un vot de reconfirmare a sa ca lider al PSD. ”La acest congres, si cei care au facut scrisori sa…

- Fostul presedinte Traian Basescu ii transmite presedintelui PSD Liviu Dragnea ca mentinerea lui Darius Valcov in aparatul premierului nu este posibila, chiar daca sentinta de 8 ani de inchisoare nu este una definitiva.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Imediat dupa investirea noului Guvern s-a speculat ca presedintele Klaus Iohannis i-a chemat la discutii pe Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea. Seful Senatului neaga ca ar fi participat la aceasta discutie si spune ca nu are ce discuta cu seful statului.Citește și: SURSE! Un TITAN strain…

- Deputatul bistritean Daniel Suciu este noul lider al grupului parlamentar al PSD din Camera Deputatilor. Daniel Suciu ii ia locul deputatului Ioan Muntean, care a detinut sefia social-democratilor din Camera inferioara a Parlamentului incepand cu 29 iunie 2017. Ioan Muntean a demisionat din functia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Darius Valcov este "un om de o valoare rara din punct de vedere economic", care "a fost tot timpul la Guvern", iar Executivul "beneficiaza" de sprijinul acestuia.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, faptul ca e normala prezenta lui Darius Valcov in echipa Vioricai Dancila, fiind „un om de valoare rara din punct de vedere economic“. Valcov e judecat pentru mai multe fapte de coruptie, printre care luare de mita si trafic de influenta.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Sevil Shhaideh nu revine in Guvern, iar despre o functie pentru fostul premier Mihai Tudose la Camera Deputatilor a spus ca se va discuta in grupul PSD.Intrebat daca Sevil Shhaideh se intoarce in Guvern pe postul de secretar general, Dragnea a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va propune o varianta de guvern cu trei vicepremieri, au declarat pentru HotNews.ro surse politice. Potrivit acestora, cei trei vor fi Paul Stanescu, Gratiela Gavrilescu si Viorel Stefan, care ar urma sa fie vicepremier fara portofoliu, ...

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu vrea sa faca parte din noul guvern. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca nu a exista sef de partid in Romania si UE care sa-si fi sfidat poporul asa cum a facut Liviu Dragnea, atunci cand a spus ca din Guvern vor face parte penali, afirmand ca daca PSD accepta ”docil” iresponsabilitatea lui Dragnea, merita sa dispara.

- Codrin Stefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a declarat miercuri ca PSD va modifica “mult” Codurile penale, iar intrebat de ce ministrii cu probleme penale vor face parte din Cabinetul Dancila, acesta a raspuns “pentru ca putem”. De asemenea, el spune ca protestatarii care nu sunt de acord…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Initiatorii acestui proiect invoca, in Nota de Fundamentare, urmatoarele…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat acest lucru de la inceput si cu ceilalti doi premieri.…

- Depunerea declaratiei 600 privind veniturile asupra carora se vor declara si plati contributiile la pensii si de sanatate pentru veniturile extra-salariale mai mari de 1.900 de lei pe luna va fi amanat pana la 1 martie 2018, a anuntat presedintele PSD Liviu Dragnea. Presedintele PSD, Liviu Dragnea,…

- Liviu Dragnea a declarat, dupa consultarile cu președintele Iohannis de la Cotroceni, ca a avut o discuție cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, despre o eventuala susținere a Vioricai Dancila pentru funcția de prim-ministru.„Am avut o discuție cu domnul Kelemen Hunor. I-am spus argumentele pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca exista posibilitatea ca o parte dintre actualii ministri ai cabinetului sa faca parte din viitorul guvern. „Diecare actual ministru va fi analizat cu toata seriozitatea”, a mai spus președintele PSD. ”Daca ii vom propune ca un actual membru sa nu…

- Dragnea, despre Viorica Dancila. Președintele PSD a declarat, marți, dupa votul din Comitetul Executiv Național, pentru noua propunere de premier PSD, Viorica Dancila, ca i-a transmis acesteia sa fie constienta de riscurile la care se expune si de greselile pe care le-ar putea face, in special in relația…

- Mihai Tudose nu are de ales: fie demisioneaza, fie ramâne fara sprijinul politic. Este afirmația facuta de Bogdan Chirieac la Antena 3, despre care spune ca nu este o speculație ci informație certa. ”Domnul Mihai Tudose va fi schimbat din funcția de prim-ministru.…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca ministrul de Interne Carmen Dan a provocat criza politica, „probabil indemnata de Liviu Dragnea”, afirmand ca mentinerea acesteia in Guvern si inlaturarea lui Mihai Tudose l-ar decredibiliza pe Dragnea.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat, vineri, pe marginea propunerii pe care a anunțat c-o va face deputatul social-democrat Catalin Radulescu in viitorul CEx al partidului, aceea de a solicita retragerea sprijinului politic pentru premierul Mihai Tudose.

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a multumit Doinei Pana pentru activiatea din Guvern si i-a transmis premierului ca noul ministru al Apelor si Padurilor va fi stabilit de Comitetul Executiv al PSD, un mesaj clar pentru Mihai Tudose ca nu va avea un cuvant de spus in alegerea noului demnitar.

- Pentru Republica Moldova anul 2017 nu a fost simplu. A fost un an plin de provocari. Într-un interviu pentru televiziunea publica Moldova 1, președintele Igor Dodon spune ca pentru el a fost un an cu încercari, un an cu lupte politice pe intern – între președintele țarii…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, l-a numit, vineri seara, pe Liviu Dragnea ”Scamatorul de Teleorman”, afirmand ca liderul PSD a facut turul televiziunilor pentru a trambita „succesele” guvernarii PSD-ALDE si ca este „greu de imaginat un politician cu atata tupeu in a-si propaga minciuna”. “Scamatorul…