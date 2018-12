Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, miercuri seara, pe Facebook, votul de adoptare a legii pensiilor, in Parlament. El anunta ca pensiile vor creste, pana in 2022, in unele cazuri chiar cu 250%. „Legea pensiilor a fost adoptata. Se prevad creșteri consistente de pensii pana in 2022 – in unele cazuri…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca odata cu adoptarea Legii Pensiilor, milioane de pensionari vor avea creșteri de pensii, unii vor beneficia de o creștere și cu 250%.Citește și: ULTIMA ORA - Viorica Dancila ii raspunde lui Klaus Iohannis: scrisoare adresata președintelui ”Legea…

- Ministrul Muncii Marius Budai a precizat ca proiectul ar putea fi aprobat in Camera Deputatilor in aceasta saptamana. "Eu pot sa va spun in calitate de deputat ca luni si marti vom dezbate legea pensiilor unde voi trimite doi secretari de stat si, in masura timpului, voi ajunge si eu la comisia…

- "Sper ca astazi (luni - n.r.) sa aiba majoritatea garantata in Senat", a declarat Liviu Dragnea, la finalul ședinței Biroului Politic Național al PSD care a avut loc luni la Parlament. Intrebat de ce a fost amanat votul asupra legii și daca partidul a pierdut majoritatea in Senat, liderul…

- Liviu Dragnea a declarat, despre Legea pensiilor care figureaza pe ordinea de zi a plenului de luni al Senatului, ca spera sa aiba majoritatea garantata la vot. Afirmația vine in contextul in care forul superior al Parlamentului a amanat de doua ori votul asupra proiectului, din lipsa de cvorum,…

- AmCham Romania, organzație care reprezinta 430 de companii, iși exprima ingrijorarea cu privire la creșterea substanțiala a cheltuielilor cu asistența sociala pe care proiectul de modificare a legii pensiilor publice o genereaza la nivelul bugetului general consolidat.Citește și: SURSE - Liviu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, le-a transmis pensionarilor social-democrati ca prin noua lege a pensiilor, care urmeaza sa fie adoptata, pana in 2021, toate pensiile vor fi dublate, unele se vor tripla.

- Presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca noua lege a pensiilor va veni de la Guvern, urmand sa fie dezbatuta in Parlament si adoptata in aceasta sesiune.Intrebat daca noua lege a pensiilor va trece prin sedinta de Guvern sau va fi o initiativa parlamentara,…