Dragnea se poate declara satisfacut total. Prima reactie dupa legea offshore. O mare companie isi amana investitiile in Romania!

- OMV a amanat o decizie privind investitia in proiectul de explorare din Marea Neagra pana anul viitor pentru ca guvernul roman a avut nevoie de prea mult timp pentru a crea cadrul legal adecvat, a anuntat Rainer Seele, CEO al companiei, citat de Reuters. Explorarea in cadrul proiectului Neptun…

- "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul Guvern este un subiect atat de sensibil ce tine de resursele tarii, ma face sa cred ca totusi in Parlamentul Romaniei, in Guvernul Romaniei mai exista oameni care se gandesc la Romania pentru ca, domnule ministru, Marea Neagra…

- Deputatul PMP Eugen Tomac a declarat, luni, in plen, la Ora Guvernului, la dezbaterea pe tema Legii offshore, ca Marea Neagra nu trebuie confundata cu Lacul Belina, iar resursele Romaniei trebuie tratate cu maxima responsabilitate. "Aceasta tema legata de Legea offshore si de modul cum trateaza actualul…

- DC Business a cerut opinia unui analist financiar pe fiecare dintre modificari. Un interviu exclusiv cu analistul Ionel Blanculescu despre cum va putea controla statul roman umflarea investitiilor, dar si despre ce castiga si ce pierde de pe urma acestui nou act normativ. In ansamblu, aceasta…

- Legea offshore a trecut de Senat, cu modificari noi. Principalele amendamente adoptate de senatori, si propuse de PSD, se refera la posibilitatea ca investitorii sa-si deduca toate investițiile efectuate in perimetrele concesionate, de la intrarea in vigoare a acordurilor petroliere, in limita a 60%…

- Dragnea a spus ca legea va fi adoptata in trei saptamani, adaugand ca indiferent de ce presiuni se vor face asupra sa si a partidului, parlamentarii nu vor ceda, potrivit Agerpres.ro . “La mine a venit CEO de la OMV marti si a doua zi presedintele din Exxon din America si sigur subiectul a fost legea…