- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a catalogat postarea lui Darius Valcov, care l-a asemanat pe Klaus Iohannis cu Hitler, ca se delimiteaza de acest tip de atitudini, catalogand atitudinea ca fiind una de nepermis."Ma delimitez de tipul asta de atitudini atat impotriva Forumului German, cat…

- Liderul PSD Liviu nu este de acord cu actiunea lui Darius Valcov, dupa ce consilierul premierului a postat pe Facebook o imagine cu presedintele Klaus Iohannis in chip de nazist. Atitudinea lui Valcov a provocat reactii dure in randul minoritatii germane si a ajuns si in presa internaționala. Publicații…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ținut sa se delimiteze de Darius Valcov, dupa ce acesta a publicat un filmuleț in care ii ataca pe Klaus Iohannis și germanii din Romania, iar președintele este asemanat cu Hitler.”Ma delimitez de acest gen de atitudini, atat impotriva Forumului German, cat…

- Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” iși exprima ingrijorarea cu privire la postarile facute de consilierul premierului Dancila. Institutul avertizeaza ca astfel de postari pot incuraja derapaje grave și ii reamintește lui Valcov ca promovarea simbolurilor fasciste,…

- „Ce vocal a devenit “leneșul” de cand i-a fost taiat bugetul pentru al doilea bucatar din alaiul prezidential! #incetincetisor” , dupa ce presedintele Klaus Iohannis a criticat din nou Guvernul, facand un al doilea apel pentru rezolvarea situatiei create de pesta porcina africana. https://www.youtube.com/watch?v=GYZcB9QX-BE…

- Consilierul premierului Viorica Dancila, Darius Valcov, a publicat vineri pe contul sa de Facebook un clip video in care il compara pe presedintele Klaus Iohannis cu un lenes personaj intr-un film de animatie, alaturi de un mesaj ironic cu privire la diminuarea bugetului Administratiei Prezidentiale,…

- Consilierul pe teme economice al premierului Viorica Dancila, Darius Vâlcov, a declarat ca presedintele PSD Liviu Dragnea a fost amenintat cu moartea. ”Când vine o echipa, când vine un presedinte si spune stop acestor întelegeri, trebuie…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, reacție dura fața de atacurile lansate de liderul PSD, Liviu Dragnea, la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis."In lumea libera, mesajele de revolta, fie chiar și cu o tenta vulgara, așa cum sunt exprimate de cetațeni, constituie o forma de protest individuala,…