- Comitetul Executiv al PSD se reuneste de la 12.30 pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate „Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat”. Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…

- "Orice partid viu are dezbateri interne despre directie, despre agenda, despre lideri. Personal cred ca aceste dezbateri este bine sa le purtam in interior, si nu in spatiul public.Pentru ca oamenii ne-au votat cu o agenda clara, cu un program de guvernare amplu, cu o lista de prioritati pe care…

- Dragnea, marele absent in perioada post-proteste. Președintele PSD, Liviu Dragnea, și-a delegat atribuțiile de președinte al Camerei Deputaților pentru data de 20 august, fix in ziua in care a fost convocata o ședința a Biroului Permanent. De altfel, liderul PSD nu a reacționat in mod direct la protestele…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca nu tergiverseaza intrarea in vigoare a unor legi, el subliniind ca isi exercita prerogativele constitutionale deoarece sub conducerea presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, "se legifereaza…

- Ultima aparitie televizata a lui Liviu Dragnea, miercuri seara, la emisiunea Sinteza zilei, a atras atentia prin faptul ca liderul PSD si totodata presedintele Camerei Deputatilor a abordat un „punctaj” (n.r. - in jargon politic, o lista cu cele mai importante teme abordate de un politician sau partid…

- Nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea SIE va fi supusa miercuri votului celor doua Camere ale Parlamentului. Vlase, propus de presedintele Klaus Iohannis pentru functia de director al Serviciului de Informatii Externe, a primit luni avizul Comisiei parlamentare pentru controlul…