- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința BPN, ca s-a pus in discuție inființarea unei comisii speciale, care va avea ca scop modificarea legislației privind securitatea naționala.„Am vorbit despre un proiect de modificare a legislației privind securitatea naționala. Așa cum…

- Protestatarii din mișcarea #Rezist au fost amendați in dese randuri de catre jandarmi, dupa acțiunile de protest din Capitala. Aceștia au inițiat o campanie de colecta pentru a-și plati amenzile catre Jandarmerie.Citește și: Liviu Dragnea il CONTRAZICE pe Victor Ponta: neaga intalnirile de…

- Jurnalistul Iosif Buble susține ca protocoalele facute de Serviciul Roman de Informații (SRI) cu parchetele sau alte instituții nu ar trebui declasificate. El susține pe pagina sa de Facebook ca exista o anumita disperare a unor oameni deja condamnați și a unor inculpați cu privire la aceste protocoale,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a anunțat ca birourile permanente reunite au aprobat, marți, inființarea unei comisii speciale care sa analizeze execuția bugetara la Curtea de Conturi. "S-a aprobat, conform legii este nevoie de o comisie care sa analizeze execuția bugetara a Curtii…

- Liviu Dragnea a anunțat, in discursul sau in fața membrilor PSD, ca modificarea legilor justiției va merge mai departe. “Am aflat cu toții ca statul paralel a infiltrat nu doar clasa politica ci și media și societatea civila și mediul de afaceri. ...

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, considera ca este necesar ca Romania sa revizuiasca legislatia in materie de vanzare a terenurilor agricole. El a declarat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca o astfel de masura se impune astfel incat capitalul agricol…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca defaimarea propriei tari este o fapta foarte grava, care expune Romania la riscuri, iar PSD va apara suveranitatea statului, inclusiv printr-o lege. Liderul PSD a mai afirmat ca PSD si ALDE vor duce pana la capat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat raspicat, sambata, la Congresul extraordinar al PSD, ca vor duce pana la capat modificarea legilor Justitiei si a Codurilor Penale si ca vor initia legi noi pentru organizarea si functionarea serviciilor de informatii.

- "Domnul Manda mai minte din cand in cand si face referiri la colegii lui. Eu l-as ruga sa se abtina ca nu e la nivelul colegilor ca sa vorbeasca." a atentionat deputatul. Intrebat de Andra Miron pentru cine minte, in serviciul cui, Radulescu a spus: "Pai nu stiu, tre' sa spuna el in serviciul…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a afirmat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca declaratiile sale pe tema plagiatului au fost interpretate gresit si ca isi doreste intarirea legislatiei primare in acest domeniu.Citește și: Liviu Dragnea, scrisoare catre guvernatorul BNR, Mugur Isarescu"As…

- Comisia speciala care a modificat cele trei legi ale justitiei - legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) –, condusa de Florin Iordache,…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, reacționeaza dupa schimbul de replici dintre Liviu Dragnea și Codrin Ștefanescu, spunand intr-o postare pe Facebook ca are o „senzație de rau organic” și „o senzație de dezgust”.„Am urmarit chiar acum cateva clipe diverse declarații ale unor lideri PSD. Am reținut,…

- Se schimba garda in PSD. Sunt deja vehiculate mai multe nume care ar putea sa ocupe funcțiile de viceprețedinți, altele decat cele cu care am fost obișnuiți pana in prezent. Mai sunt doar cateva zile pana la Congres, așa ca vom avea surprize saptamana viitoare. Sunt mai multe nume surpriza…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca e nevoie sa se ajunga la referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei pentru ca este o chestiune ceruta de milioane de romani, sustinand ca isi asuma sa fie considerat conservator la Bruxelles din aceasta cauza,

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca nu stie daca Decizia CCR privind interceptarile pe siguranta nationala i se aplica, afirmand ca inca nu are acces la tot dosarul sau.„Nu am de unde sa stiu daca mi se aplic si mie, pentru ca inca nu am acces la tot dosarul,…

- Curtea Constitutionala a admis partial, miercuri, o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la Legea 51/1991. Actul normativ priveste securitatea nationala a Romaniei, judecatorii CCR considerand problematica sintagma „aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor…

- Omul de afaceri Elan Scwartzenberg rupe tacerea din Israel, acolo unde afla fugit de ceva vreme. "Liviu Dragnea doreste sa lase senzatia ca are o relatie speciala in Israel. Nu are nicio relatie speciala. Dragnea este un inalt demnitar care vine in Israel, dar nu cred ca are vreo relatie protectionista,…

- Declarațiile publice ale lui Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților și lider al coaliției de guvernare, legate de activitatea ”toxica” și ”veninoasa” a șefului SPP, generalul Lucian Pahonțu, banuit ca a incercat sa-i racoleze premierii (Grindeanu și Tudose) nu au ramas fara urmari. Birourile…

- Liviu Dragnea a declarat miercuri la sediul PSD ca a decis impreuna cu Calin Popescu Tariceanu convocarea birourilor reunite ale Parlamentului pentru infiintarea unei comisii speciale de anchetare a activitatii SPP.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca la urmatoarea sedinta a plenului reunit al Paralamentului va fi infiintata o comisie de ancheta ”in ceea e priveste activitatea SPP, cat si despre relationarea unor institutii si sefi din diverse institutii care se pare

- ”Nu cred ca vom putea evita o ancheta de comisie parlamentara (privind activitatea SPP, n.r.). Tot l-am vazut pe dl Vela ca se agita sa faca ceva, un fel de audiere sa-l acopere pe dl Pahonțu. Cred ca trebuie facuta o comisie de ancheta parlamentara.” a afirmat Liviu Dragnea. Intrebat daca…

- "Comisia de etica zice ca daca iți exprimi gandurile deschis, ai zburat din partid. Nu ne intereseaza cine ce pe cine a susținut, dar credem ca este un semn sanatos sa poți sa faci o opinie diferita fața de "șef", sa nu te oblige cineva sa faci doar ce se zice de la centru. La PSD,…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, urmeaza sa fie audiat saptamana viitoare in Comisia de Aparare din Senat, in legatura cu acuzațiile pe care le-a formulat la adresa directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu. Anunțul a fost facut de noul președinte al Comisiei, liberalul Marcel Vela. „Ce am…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea vine cu noi argumente și noi detalii in scandalul declanșat impotriva Serviciului de Protecție și Paza. Dragnea afirma raspicat ca nu intenționeaza sa mute serviciul de sub aripa președintelui Romania, dar ca Iohannis este el insuși in pericol, fiind o problema de securitate...

- Liviu Dragnea, președintele PSD, renunța la discursul voalat și il ataca direct pe directorul SPP, generalul Lucian Pahonțu, pe care il acuza ca și-a depașit atribuțiile prin faptul ca strange informații despre oameni politici și se implica in viața interna a partidelor.„Nu am incerere in…

- O comisie de dialog social s-a intrunit astazi, la Prefectura Timiș, in legatura cu nemulțumirile angajaților Societații de Transport Public Timișoara, care acuzau, la inceputul lunii trecute, ca nu-și primisera salariile. Dupa ce au protestat la Primaria Timișoara, reprezentanții Sindicatului Armonia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in aceasta sesiune parlamentara ar trebui sa inceapa discutiile privind modificarea legilor sigurantei nationale. El s-a referit și la numirea unui director SIE, precizand ca este de mult pe agenda Parlamentului, dar ca nu a discutat acest subiect…

- Guvernul Irlandei a anuntat, luni, ca va organiza in luna mai un referendum pentru modificarea legislatiei avorturilor, iar prim-ministrul irlandez Leo Varadkar a afirmat ca va milita pentru schimbarea actualei legislatii, informeaza BBC News Online.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a declarat luni seara ca, daca va fi chemat la Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, va denunta lucruri pe care le-a calificat ca fiind parte a unei "istorii negre" a Romaniei. Dragnea a negat in context ca…

- Liviu Dragnea a incercat sa minimalizeze, invitat fiind la Antena 3, dupa ceremonia depunerii juramantului de cabinetul Dancila, spusele critice ale lui Iohannis. Nu putea rata momentul, data viitoare va spune altceva – referire la țopaiala guvernamentala – , a comentat ironic liderul de fapt al coaliției…

- „Comisia Europeana urmareste indeaproape situatia din Romania, unde cetatenii protesteaza impotriva recentei reforme judiciare si a coruptiei”, a declarat ieri, la Sofia, comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, inainte de o reuniune informala a ministrilor Justitiei si de Interne din Uniunea…

- Ministerul Finantelor Ionut Misa a discutat luni cu liderul PSD Liviu Dragnea mai multe eventuale modificari in ce priveste depunerea Declaratiei 600, masura ce vizeaza 210.000 de romani si care a starnit revolta in randul acestora. Potrivit unor surse citate de Profit.ro, se pare ca termenul…

- Binali Yildirim, prim-ministrul Turciei, a declarat, vineri, ca Ankara nu va tolera nicio amenintare la adresa securitatii nationale a Turciei, adaugand ca tara sa isi va continua misiunea de a elimina toate factiunile teroriste din regiune, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Liviu Dragnea vrea modificarea legislatiei astfel încât secretarii de stat sa nu mai fie numiti de catre premier, ci direct de ministri. Liviu Dragnea a precizat ca acest subiect a fost discutat în sedinta Comitetului Executiv al PSD în care a fost nominalizata Viorica…

- Uniunea Salvati România îl va asigura pe presedintele Klaus Iohannis ca va sustine orice varianta prin care PSD ajunge în opozitie, a declarat, marti, presedintele USR, Dan Barna, mentionând ca orice propunere de premier anuntata de social-democrati nu face decât sa…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. „A cazut Guvernul Tudose, al doilea prim-ministru al Securitatii dupa Grindeanu, pus si dat jos de Dragnea in doar o jumatafe de an. Ca a plecat, nicio paguba, nu a folosit cu nimic tarii…

- Mai multi primari, presedinti ai organizatiilor locale si consilieri judeteni social-democrati din Suceava si-au exprimat in unanimitate sustinerea fata de conducerea nationala a PSD si fata de guvernarea actuala, facand apel la unitate, echilibru si intelepciune, joi, in cadrul unui Comitet executiv…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi, la Romania TV, ca nu considera ca este necesara o ordonanta de urgenta pentru adoptarea Codurilor penale, apreciind ca acestea trebuie dezbatute in Parlament.