- Dupa ce Victor Ciutacu i-a spus ca a ințeles ca Florian Coldea este ”sfetnicul sau de taina”, Liviu Dragnea a raspuns: ”Sfetnicul meu de taina m-a condamnat de trei ori pana acum, direct și personal, și vrea sa ma condamne și a patra oara. Florian Coldea, direct și personal. V-o spun cu nume și prenume:…

- Victor Ponta a afirmat miercuri seara, la Romania TV, ca ar fi cerut cu mai mult timp in urma, fostului adjunct de la SRI, Florian Coldea niste poze de la vilele SRI cu petrecerile unde ar fi participat presedintele PSD, Liviu Dragnea si fosta sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.Potrivit lui…

- Victor Ponta spune ca nu il mai recunoaste pe ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Nu stiu ce a patit Orlando. Dupa faza cu "Chiparosule" imi venea sa il intren daca a baut ceva. Mie venea si imi spunea ca nu poate sa semneze anumite lucruri, iar acum vad ca vrea sa semneze cu fondul suveran.…

- „Am rugat-o pe doamna premier sa analizeze sumele alocate serviciilor secrete, cred ca sume importante de aici pot fi realocate catre sanatate, de exemplu, eu ma gandesc la un program de acordare gratuita de vitamina D pentru toți copiii din Romania, este tot un program de siguranța naționala și…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, lanseaza un atac extrem de dur la adresa lui Liviu Dragnea și a lui Darius Valcov, in contextul scandalului dintre Guvern și primari. Danca susține ca Liviu Dragnea și Darius Valcov iși bat joc de banii romainlor și mint cu cifrele pe masa.Citește…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, pe Facebook: ”Romania a incheiat anul trecut cu venituri la buget de 295,1 miliarde de lei, cu 71,2 miliarde in plus fața de anul 2016, reprezentand o creștere de 32%!! PIB-ul Romaniei a ajuns in 2018 la 949,6 miliarde de lei, cu 188,2 miliarde de lei in…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat, duminica seara, pe Facebook, veniturile la bugetul de stat, fara cheltuieli, respectiv fara deficit bugetar, inaintea Ministerului Finanțelor Publice (MFP).Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala „Romania…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, pe pagina personala de Facebook, cifrele care stau la baza Bugetului pe anul 2019. Dragnea arata ca sunt cele mai mari creșteri din istorie, in doi ani consecutivi.Citește și: CUTREMUR in PSD: echipa lui Dragnea incepe EXECUȚIILE la Capitala…