​​Liviu Dragnea susține ca restructurarea ramane in continuare o varianta pentru PSD-ALDE, iar premierul Dancila ar trebui sa spuna, dupa Sarbatori, daca și-o asuma sau nu. „Am avut o discuție luni in Coaliție, i-am prezentat care este majoritatea in Parlament, pe care noi am ținut-o pana acum, și am stabilit cu dna prim-ministru sa hotarasca dumneaei. Dupa ziua de ieri, cand președintele a ieșit seara, nu mai era timp pentru a se rezolva procedurile parlamentare. Dna prim-ministru sa se gandeasca, in perioada asta de sarbatori, daca vine in Parlament sau ramane pe varianta de interimari”, a…