Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis duminica romanilor un mesaj de Paste, in care le-a urat sarbatori luminate. "Hristos a inviat! Dragi romani, va doresc sarbatori luminate, cu liniste si pace in suflet, alaturi de cei dragi!", a spus Iohannis in mesajul video postat pe…

- La slujba de la Catedrala Mitropolitana din Timișoara au fost prezenți locuitori ai urbei de pe Bega, care au venit sa celebreze Invierea Domnului. Dupa ce au luat lumina, participanții la slujba s-au indreptat spre casa ori la rude. Unii dintre aceștia au ales sa asiste la intreaga slujba de Inviere…

- „Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru toti credinciosii ortodocsi un prilej de bucurie, de speranta, de apropiere de familie, pentru ca acestea sunt lucrurile care reprezinta cheia binelui pentru viitor. Aceasta perioada trebuie sa fie una in care reflectam asupra lucrurilor cu adevarat importante…

- Politicienii au postat, duminica, pe retelele de socializare,mesaje pentru romani cu ocazia sfintelor sarbatori de Pasti. Liviu Dragnea: „Sa primiți Sarbatoarea Invierii Domnului cu seninatate și sa va bucurați de lumina acestor zile impreuna cu cei dragi. Va doresc Paște fericit! Hristos a inviat!”…

- Leo Iorga a avut și prima ieșire in oraș, alaturi de cei mai buni prieteni, semn ca acesta se simte mult mai bine. Leo Iorga a postat un mesaj pe contul de socializare, in care a marturisit ca imediat dupa Paște, se va intoare la tratamentele din Germania. "Prima ieșire dupa doua luni, acasa...…

- „Facem apel catre Curtea Constitutionala sa suspende procedura de judecata a cererii depuse de Florin Iordache care vizeaza completurile de 3 judecatori (Dosarul nr.642E/2019) pana la solutionarea sesizarii de neconstitutionalitate inaintate de PNL in ceea ce priveste art. 35 alin. (1)-(3) din Regulamentul…

- Importanta Legii bugetului nu a reusit sa ii rupa pe deputati si senatori de telefoanele mobile. In timp ce ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, prezenta principalele masuri din bugetul pe 2019 si nota chiar importanța acestor dezbateri, parlamentarii s-au ocupat cu altele. Au vorbit cu colegii,…

- Secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat sâmbata, la un post TV, referitor la demisiile din aceasta saptamâna, ca formațiunea urmeaza sa faca în urmatoarele zile un transfer de alți parlamentari, precizând ca aceste plecari nu au cum sa îngenuncheze „un…