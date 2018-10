Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a vorbit miercuri pentru prima oara despre eșecul referendumului, spunand ca „asta este rezultatul și mergem inainte” și ca nu reprezinta un eșec al lui sau al partidului. De asemenea, liderul PSD a contestat cvorumul pentru referendum, spunand ca „ideea de cvorum inhiba…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri seara, la o emisiune TV, ca, dupa discursul premierului Viorica Dancila in Parlamentul European, s-a simtit mandru ca sunt roman, el afirmand ca, la Bruxelles, ”tradatori” mint si manipuleaza in privinta situatiei din tara.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca PSD nu va face campanie pentru referendumul privind definirea familiei, ci actiuni de informare, ca sa ii ajute pe oameni sa inteleaga ce se propune prin aceasta revizuire a Constitutiei, avand in vedere intrebarea de pe buletinul de vot este ”destul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca informatia potrivit careia premierul Viorica Dancila ar urma sa demisioneze este "o manipulare disperata" prin care "se incearca acoperirea multor adevaruri care incep sa iasa la iveala". "O sa fiu mai dur decat de obicei. Stiam ca sunt prosti,…

- "Am avut anul trecut o tentativa, in aprilie. Nu vreau sa povestesc, pentru ca nu este cazul. Au venit patru straini in Romania, cazati la Athenee Palace, ma rog am scapat. Dar asta nu inseamna ca o sa imi iau paza. Da (au ajuns la mine- n.r.)", a declarat Liviu Dragnea, la Antena 3. Presedintele PSD…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a numit in functii de conducere doar oameni din Teleorman, judetul sau natal, atrage atentia liderul Partidului Pro Romania, Victor Ponta, dand-o exemplu pe Viorica Dancila, care este atat premier, cat si presedinte executiv al PSD, si care a numit-o pe Carmen Dan in functia…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca noua lege a pensiilor va indrepta inechitatile aparute in calculul pensiilor pentru oameni care au muncit in aceleasi conditii, dar s-au pensionat la date diferite, precizand, totodata, ca nicio pensie nu va scadea. "Legea îndreaptă…

