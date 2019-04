Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca va da, vineri, in cadrul unei vizite la Calarasi, o reactie la "teatrul" de zilele trecute, privind o posibila ordonanta de urgenta pe Codurile penale. Presedintele PSD a transmis ca doreste sa inchida acest subiect, iar anuntul de la Calarasi va clarifica pozitia…

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor. Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata 'Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie', initiata de 91 de deputati de la PNL si USR, a fost dezbatuta…

- Presedintele PSD a declarat, sambata, la Slobozia, ca isi doreste din partea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "coerenta si asumare de responsabilitate" iar subiectul va fi discutat la inceputul...

- "Am luat decizia sa dam opozitiei sansa sa arate ca are suficiente voturi pentru a trece motiunea", a anuntat liderul PSD. Dragnea a afirmat ca "exista o stare de numltumire in randurle parlamentarilor PSD" in ceea ce-l priveste pe ministrul Justitiei. El a precizat ca asteapta intoarcerea premierului…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca cere public coalitiei de guvernare sa abroge de indata OUG 7 referitoare la legile justitiei. "Ii solicit public domnului Liviu Dragnea, doamnei Viorica Dancila, domnului Tudorel…

- Comitetul Executiv National al PSD se va reuni marti intr-o ședinta care va avea loc de la ora 17,00. 'Vom avea un Comitet Executiv National in care vom discuta si despre propunerile pentru ministerele Dezvoltarii si Transporturi dupa 87 de zile in care domnul Werner Klaus Iohannis i-a refuzat in…

- Sedinta importanta, marti, la PSD. Comitetul Executiv National se reuneste, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de ministri, la Dezvoltare Regionala si Transporturi, dupa retragerea variantelor initiale, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Cele doua portofolii sunt libere de la remanierea…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader și ministrul de Interne, Carmen Dan, s-au facut de ras in Comisia LIBE din Parlamentul European și au fost puși la colț de europarlamentari pentru legile pe care doresc sa le adopte in Romania.Citește și: Tariceanu,…