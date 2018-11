Stiri pe aceeasi tema

- Este prima reacție a liderului PSD la scandalul indelung comentat in weekend, dupa dezvaluirile jurnaliștilor de la Rise Project, care au anunțat ca le-a parvenit o valiza cu documente de la Tel Drum. „Am intarziat puțin pentru ca am primit doua valize. Prima valiza este cu gogoși proaspete. A doua…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit cu doua valize la ședința PSD, ca un raspuns ironic la valiza anunțata de jurnaliștii Rise Project. In prima valiza se afla ”gogoșile Rise Project” și in a doua valiza dosare care il vizeaza pe Klaus Iohannis. ”Prima valiza este cu gogoși de la Rise Project.…

- „A aparut o noua valiza. De data aceasta, in Parlament. In valiza se afla textul motiunii de cenzura: Guvernul Dancila - o binecuvantare pentru Liviu Dragnea, un blestem pentru romani”, este mesajul deputatului PMP postat pe pagina sa de Facebook, insotit de un video in care apare trolerul. „Sper…

- Liviu Dragnea poarta discuții in biroul sau din Parlament, cu mai mulți lideri PSD, printre care Adrian Gadea și Laurențiu Nistor. Ședința are loc inaintea Comitetului Executiv Național de vineri, convocat in urma apariției unei scrisori prin care i se solicita demisia președintelui partidului, scrie…

