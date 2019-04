Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca pana la inceputul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, cei doi miniștri social-democrați aflați pe lista de candidați trebuie sa demisioneze din Guvern.„Cele doua colege din Guvern, Rovana Plumb (fonduri europene - n.red)…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu a discutat cu premierul Viorica Dancila și nici cu președintele PSD Liviu Dragnea despre o remaniere guvernamentala, in contextul in care doi miniștrii ai PSD candideaza la europarlamentare, potrivit mediafax.„Problema remanierii e in primul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-o discuție cu jurnaliștii, joi, la Parlament, ca Rovana Plumb, ministrul Mediului, și Natalia Intotero, ministrul pentru Diaspora, ”trebuie sa iși dea demisia cat de curand”. Rovana Plumb și Natalia Intotero candideaza la alegerile europarlamentare,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, astazi, lista candidaților partidului la alegerile europarlamentare din aceasta primavara. Lista este deschisa de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care este urmata de jurnalista Carmen Avram. Pe lista se mai afla Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan…

- Apropierea campaniei electorale pentru Parlamentul European ii face pe mai toți actorii politici sa se comporte ca atare. Daca liderul politic e și interesat direct din postura de candidat, atunci lucrurile iau clar o turnura interesanta. In week-end la Madrid a avut loc Congresul Socialiștilor…