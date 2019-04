Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, intr-o discuție cu jurnaliștii, joi, la Parlament, ca Rovana Plumb, ministrul Mediului, și Natalia Intotero, ministrul pentru Diaspora, ”trebuie sa iși dea demisia cat de curand”.

- "Am strans 1.350.000 semnaturi. Am fost foarte bine primiti in teritoriu, daca am fi continuat inca o saptamana, depaseam 2 milioane semnaturi. De azi pornim in campanie, dupa masa avem prima intalnire a cu sindicatele care sunt alaturi de PSD, urmeaza campania de mitinguri in toata tara, vom fi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, ieri, lista aprobata de Comitetul Executiv National cu candidatii la alegerile europarlamentare. O lista cu surprize importante, pentru ca ea contine nume cu greutate...

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, astazi, lista candidaților partidului la alegerile europarlamentare din aceasta primavara. Lista este deschisa de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, care este urmata de jurnalista Carmen Avram. Pe lista se mai afla Claudiu Manda, Chris Terhes, Dan…

- "Eu nu cred ca trebuie sa stea in guvern pana la data alegerilor. Eu nu cred ca un membru al guvernului trebuie sa fie si in campanie electorala si sa gestionze treburile din minister. Rovana Plumb e ministrul Fondurilor Europene, un portofoliu foarte important, nu ne putem juca. Astept ca, dupa…

- Liderii filialelor PSD și conducerea centrala a partidului vor alege, lunea viitoare, candidații social-democrați care vor intra pe lista partidului la alegerile europarlamentare din 26 mai, au spus surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.Lista candidaților PSD la europarlamentare este principalul…

- Proteste puternice au aparut joi în Parlamentul European dupa ce președintele acestei instituții, italianul Antonio Tajani, a facut o serie de declarații controversate legate de Benito Mussolini, unii deputați cerând chiar demisia sa, scrie AFP.Miercuri dupa-amiaza, Antonio Tajani…

- Presedintele Consiliului Judetean Dâmbovita, Daniel Comanescu, a fost exclus din PSD, sâmbata, prin decizia Comitetului Executiv al PSD Dâmbovita, transmite Agerpres.''A fost prezentat un raport în ceea ce priveste activitatea pe care a desfasurat-o domnul Comanescu…