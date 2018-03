Stiri pe aceeasi tema

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Acest editorial este despre cea mai mare hoție din intreaga istorie a Romaniei. Și totodata despre cel mai grav atentat la siguranța naționala. Totul se pune la cale și se savarșește sub ochii noștri. Și, firește, sub ochii autoritaților politice, administrative, judiridice…

- "Am susținut, inca de cand s-a anunțat Congresul PSD, ca Liviu Dragnea va caștiga de sus și pana jos. De la bun inceput am spus ca disidenții nu au absolut nicio șansa. In PSD, disciplina este pe primul loc. Probabil ca doamna Ecaterina s-a retras pentru ca deși este foarte iubita in partid, la modul…

- Romania va intari parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii dezvoltand si componenta economica, a declarat sambata presedintele PSD, Liviu Dragnea, la Congresul extraordinar al...

- Vesti minunate pentru efa DNA! Dupa ce procurorii CSM au respins cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, Radio France Internationale (RFI) a desemnat-o pe sefa anticoruptie personalitatea europeana a saptamanii.Postul public francez aminteste ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a…

- Vicepresedintele Comisiei de ancheta activitatii SPP, deputatul PNL Victor Paul Dobre, a afirmat marti ca prima persoana care ar trebui sa fie invitata sa dea explicatii in Comisie este Liviu Dragnea, deoarece el este cel care a sesizat nereguli in activitatea SPP. El sustine ca premierul Viorica Dancila,…

- ”Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, l-a primit marți, 20 februarie, pe domnul Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania. Intalnirea a avut loc pe fondul unei dinamici pozitive a relațiilor bilaterale, in domeniile politico-militar și de securitate, Romania…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție. „Toata tara astepta niste concluzii ferme si corecte, dupa toate…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, reactioneaza la inregistrarile prezentate de fostul deputat Vlad Cosma, duminica seara, la Antena 3."Eu cred ca cel mai importat e ca s-a autosesizat Inspectia Judiciara. Nu e suficient. Trebuie facuta o ancheta rapid, stabilit daca probele de aseara sunt adevarate,…

- El a precizat ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin si cu secretarul de stat american, Rex Tillerson. Presedintelui rus 'i-am repetat obligatia noastra si dreptul nostru de a ne apara de atacuri de pe teritoriul sirian. Am convenit sa continuam coordonarea intre armatele noastre',…

- ”E adevarat ca și parcul de la Cotroceni este impunator, inclusiv ca suprafața, nu este mic parcul acela. Eu regret un singur lucru, ca nu am nicio indoiala ca trebuie facute lucrarile și ar trebui sa arate bine, dar ar trebui gasita o soluție pentru ca romanii sa poata vizita, din cand in cand,…

- Rusia va suporta noi consecinte daca se va implica in alegerile legislative din Statele Unite din acest an, a avertizat Rex Tillerson. Declaratiile lui Tillerson vin in contextul in care directorul CIA, Mike Pompeo, a avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile americane din acest an.”Sunt…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, doar 48% din contractele din mediul privat au fost modificate in Revisal. Intr-o interventie pentru Antena 3, Olguta Vasilescu a mai precizat ca legea pensiilor este o prioritate…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- Liviu Dragnea s-a aflat luni seara in studioul Antena 3, in primul interviu dupa instalarea Guvernului Dancila. Ceea ce trebuia sa fie, in mod normal, interviul cu cea mai mare audiența a serii a fost, de fapt, abia pe poziția a doua in intervalul 21.00-22.00. Pe primul loc in topul audiențelor s-a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține ca relația tensionata dintre Bruxelles și coaliția de guvernare din Romania a fost alimentata de ”minciuni spuse picatura cu picatura” atat din țara, cat și din partea reprezentanților Romaniei la Bruxelles.”Picatura cu picatura, minciuna dusa picatura…

- Adrian Nastase a facut o serie de propuneri viitorului Guvern! la Antena 3, Nastase a spus ca ar trebui facute clarificari fiscale, ar trebui o reorganizare administrativa a Romaniei, ceea ce ar duce la mai puține comune și județe, automat, la un numar mai mic de aleși locali. O alta propunere ar…

- Dragnea: Si eu si PSD ne delimitam fara ezitare de declaratiile lui Tudose privind comunitatea maghiara Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca PSD se delimiteaza ”fara ezitare” de declaratiile fostului premier Mihai Tudose privind comunitatea maghiara si introducerea pedepsei capitale,…

- Presedintele ALDE Calin Popescu-Tariceanu a declarat, luni, ca din informatiile sale, premierul desemnat Viorica Dancila nu a trecut prin "meandrele statului paralel din Romania", adaugand ca aceasta va avea un rol administrativ, deoarece va trebui sa duca la indeplinire programul de guvernare.…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat mai multe atacuri la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care spune ca nu are capacitatea de a conduce Romania. „Liviu Dragnea nu are capacitatea politica de a conduce o țara, iar eu voi face opoziție la acest guvern”, a spus Victor Ponta, intr-un interviu…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfacție, dar și cu oarecare surprindere, ca reprezentanții comunitaților evreiești din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce privește…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu David Harris, președintele American Jewish Committee. El susține ca s-a discutat inclusiv despre o intensificare a dialogului transatlantic intre Romania și SUA. ”Am avut astazi o intalnire foarte interesanta…

- Primul muzeu de textile va fi deschis in primavara acestui an, in Romania. Cea care l-a fondat este Florica Zaharia, o romanca intoarsa din Statele Unite ale Americii, unde a condus Departamentul de conservare a textilelor de la Metropolitan Museum.

- Sociologul Marius Pieleanu, proprietarul Avangarde, susține ca premierul Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia. Intr-o declarație la Antena 3, duminica seara, Pieleanu a explicat și motivele solicitarii sale.„Domnul Tudose ar trebui sa plece, pentru ultimele declarații care au pus Romania…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, la Antena 3, ca isi doreste ca anul 2018 sa fie ”agitat pozitiv” si, fiind anul Centenarului Marii Uniri, ”ar trebui sa fim toti stransi in jurul acelorasi idealuri comune”. In plus, premierul a apreciat ca ar trebui sa fim critici cu noi insine…

- România este "un exemplu în regiune în ceea ce priveste combaterea coruptiei", iar unul din scopurile parteneriatului dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii este sa se asigure ca nu va permite institutiilor publice

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, sambata, ca Romania nu este pregatita pentru introducerea impozitului pe gospodarie, desi liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca spera ca acest lucru sa se intample in acest mandat. ”Impozitul global, impozitul pe gospodarie este o normalitate in toate tarile civilizate.…

- Premierul Mihai Tudose spune ca introducerea unui nou timbru de mediu trebuie sa urmareasca o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi si eliminarea, pe cat se poate, a celor care polueaza excesiv, afirmand nu trebuie inlocuita o taxa cu o alta taxa. ”Timbrul de mediu, asa cum…

- Liviu Dragnea a spulberat orice urma de indoiala referitoare la viitorul salariilor din Romania. Intr-o intervenție la Antena 3, șeful PSD a dat asgurari ca programul de guvernare este pe plus.

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”. Dragnea…

- Liviu Dragnea a spus la Antena 3 ca este important ca poporul roman sa ajute funcționarea Casei Regale și ca trebuie sa existe un referendum.„Eu spun in continuare. Romania nu a avut foarte multe ocazii sa-și arate recunoștința pentru oamenii istorici, cum a fost Regele Mihai. Casa Regala face…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca ministrul Justiției – Tudorel Toader – va prezenta, la inceputul anului viitor, o analiza care compara noile legi ale Justiției din Romania cu legislațiile similare din UE. Totodata, Dragnea a criticat cele șapte ambasade…

- Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte. La începutul interviului, Dragnea a marturisit ca se considera un…

- Liviu Dragnea are zilele numarate in fruntea PSD! Criticat din toate parțile, cu tabere in partid care-l vor schimbat din funcția de președinte al formațiunii, Dragnea are putea fi inlocuit de o femeie. Nu de Gabriela Firea, așa cum a anunțase Catalin Ivan.Corina Crețu va veni in Romania și…

- Autoritatile romane ar trebui sa se gandeasca serios sa mute Ambasada Romaniei in Israel la Ierusalim, a declarat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, scrie Agerpres.

- „Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios", a spus Dragnea, solicitat sa comenteze faptul ca presedintele american, Donald Trump, a recunoscut orasul Ierusalim…