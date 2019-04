Dragnea REFUZĂ să meargă la consultări cu Iohannis ”Vineri acuma? Eu sigur nu merg, dar de la partid vom trimite pe cineva. Nu imi place personajul, punct!”, a spus președintele PSD, enervat de faptul ca jurnaliștii nu l-au intrebat despre subiectul irigațiilor pentru care se afla el la Calarași. Dragnea a pretins ca este de acord cu temele propuse de președinte pentru referendum: ”Temele de referendum le susținem in totalitate, va avea o problema cu cei de la PNL și USR” „Intentionez sa cer poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa suverana cu privire la urmatoarele probleme de interes național: interzicerea amnistiei și grațierii pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

