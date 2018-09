Dragnea, referitor la amnistie: Eu o consider un act de dreptate, nu de clemenţă Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca amnistia ar insemna "un act de dreptate" fata de cei "condamnati nevinovati" si nu un act de clementa in An centenar. Dragnea a spus la Antena 3 ca "ceva trebuie facut" pentru persoanele condamnate in baza unor "probe false, pe santaj, pe protocoale". "Pozitia mea e foarte clara, as vrea totusi sa va spun motivatia pentru care au cred ca trebuie adoptata o astfel de masura si aici intru in contradictie si cu domnul Toader (ministrul Justitiei-n.r.) si cu alt coleg, nu mai tin minte exact acum cine a spus, ca in anul centenar trebuie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

