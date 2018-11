Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Parlament, la finalul unei ședințe a coaliției de guvernare, ca ministrul Finanțelor a prezentat execuția bugetara dupa primele zece luni ale anului, investițiile fiind mai mari cu 75% fața de aceeași perioada a anului trecut.Citește și: SURSE…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri seara ca ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a informat coaliția de guvernare ca rectificarea va fi realizata "astfel incat deficitul bugetar sa nu depașeasca 3%".

- Liviu Dragnea a venit la Palatul Victoria, dupa scandalul președinte-Guvern, pe rectificarea bugetara. Liderul PSD este insoțit de deputatul Florin Iordache, fost ministru al Justiției și vicepreședinte al Camerei Deputaților. Potrivit unor surse politice, Executivul cauta soluții pentru adoptarea rectificarii…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marti seara, la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis a suspendat sedinta CSAT, motiv pentru care Consiliu nu a emis aviz pentru rectificarea bugetara.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a ajuns, marți seara, la Guvern pentru a discuta cu premierul Viorica Dancila despre rectificarea bugetara, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a suspendat ședința CSAT, motiv pentru care Consiliu nu a emis aviz pentru rectificarea bugetara.La…

- ''Președintele insista intr-o aberație cu lipsa de bani la nivel de Guvern, la nivel de buget. Il rog sa inceteze cu aceste apelative de incompetenți pentru ca am putea sa spunem și noi la fel referitor la modul in care domnia sa gestioneaza lucrurile in țara, dar, eu, deocamdata nu o fac. …

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat, marti seara, ca o scrisoare prin care se convoaca o sedinta CSAT, semnata de o treime din membrii Consiliului, a ajuns la Cotroceni. "Iohannis nu lasa nimic fara sa blocheze. Acum blocheaza rectificarea bugetara? De ce? Pentru ca unii sa cheltuie in…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat marti ca o scrisoare prin care se convoaca sedinta CSAT si care e semnata de o treime din membri a ajuns deja la Cotroceni, urmand ca aceasta sedinta sa aiba ca tema rectificarea bugetara.