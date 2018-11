Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut miercuri ca recomandarile Comisiei de la Venetia, cu o singura exceptie, sunt prinse in legislatia romaneasca, el facand referire in acest sens la ordonanta de urgenta adoptata de Guvernul Dancila, dar al carei text a ajuns prea tarziu in plenul Comisiei de la Venetia.



"In ceea ce priveste recomandarile Comisiei de la Venetia - cu toata aceasta furtuna mediatica din ultima perioada - s-a trecut usor peste un lucru: s-a adoptat o ordonanta de urgenta de catre Guvernul condus de doamna Dancila, in urma a doua intalniri pe care ministrul Toader…