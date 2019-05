In momentul in care jurnalista i-a precizat ca face declarații ca și cum ar vrea sa plece, Drangea a raspuns: “Nu plec nicaieri. Sunt mesaje care spun ca sunt pregatit sa imi asum” “Eu tot timpul am fost sincer. Ca sa candidezi trebuie sa ai și posibilitatea”, a declarat Liviu Dragnea. Intrebat daca se teme de decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), președintele PSD a replicat: “Eu nu ma tem de nimic. Daca ma temeam, eram ghiocel. Nu e vorba de teama, dar completul de judecata daca va rezista presiunilor inimaginabile vor da achitare, pentru ca sunt complet nevinovat, daca nu…