- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat, miercuri, la Parlament, sa comenteze votul din comisia LIBE cu privire la candidatura Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European.In timpul votului din comisia LIBE a Parlamentului, Liviu Dragnea s-a aflat in ședința de plen a Camerei Deputaților.…

- Laura Codruta Kovesi a obtinut cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European. Fosta sefa DNA a obtinut 26 de voturi, cu patru voturi peste cele 22 de voturi obtinute de candidatul francez, Francois Bohnert. Andres Ritter, procurorul german, a primit un singur vot.

- Șeful DNA, Calin Nistor, a comentat succesul Laurei Codruța Kovesi de la audierile din Comisia LIBE, acolo unde predecesoarea sa a obținut cele mai multe voturi in comisia LIBE, și anume, 26 de voturi. Jean-Francois Bohnert a primit 22 de voturi și un vot Andres Ritter."O felicit și mai multe…

- Reacție incendiara din ALDE. Europarlamentarul Sophie in 't Veld, membru in Comisia LIBE susține ca Romania se comporta nedemn incercand sa o saboteze pe Laura Codruța Kovesi in cursa pentru șefia Parchetului European."Romania nu se comporta demn de presedintia UE, iar Guvernul de la Bucuresti…

- Intrebata despre candidatura Laurei Codruta Kovesi la functia de procuror european, in contextul in care s-a pus problema urmaririi penale a acesteia, Dancila a spus: "Nu vreau sa comentez acest aspect"."Cred ca nu este treaba primului-ministru ca sa comenteze o problema legata de justitie.…

- Parlamentarul liberal Alina Gorghiu sustine, dupa anuntul privind cercetarea Laurei Codruta Kovesi, ca Sectia de Investigarea a Infractiunilor din Justitie confirma temerile exprimate inainte de infiintarea ei, potrivit carora impactul asupra magistratilor este intimidarea lor."”Coincidența”…

- Senatorul liberal Alina Gorghiu comenteaza chemarea Laurei Codruța Kovesi la controversata secție pentru anchetarea magistraților spunând ca parca secția speciala vrea sa confirme toate temerile care au fost exprimate, din țara și din strainatate, la înființarea ei. Gorghiu afirma ca se…

- "Incercarea de intimidare și discreditare a Laurei Codruța Kovesi este o acțiune de compromitere publica specifica actualei puteri. Liderii PSD-ALDE nu doresc ca fosta șefa a DNA sa ajunga procuror-șef european și folosesc toata mașinaria de manipulare și de presiune, dar și instituțiile subordonate…