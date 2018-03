Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, 23 martie, la Bruxelles, ca decizia privind propunerea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, o va lua dupa Pasti si ca o va explica printr-o declaratie publica. Presedintele a spus ca va tine cont de argumentele si documentele prezentate si de…

- "Am asteptari sa imbunatatim legile, pana cand sunt bune si satisfac nevoile societatii romanesti. (...) Intentionez, in momentul in care aceste legi ajung la mine, pentru ca niciuna nu a ajuns pana acum institutional la mine, sa fac o prima analiza, sa fac o declaratie publica de intentie si atunci…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, cu privire la modificarile recente aduse legilor justiției, ca intenționeaza, in momentul in care aceste legi vor ajunge la el, sa faca o prima analiza. „In prima etapa, am mai multe opțiuni care pot fi luate in vizor”, a ținut sa precizeze…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, vineri, la Bruxelles, unde participa la reuniunea Consiliului European, ca va lua o decizie privind revocarea din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi, dupa sarbatorile de Paște. Ministrul Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei…

- Jurnalista Sorina Matei susține ca Liviu Dragnea minte in momentul in care spune ca flagrantul impotriva lui Valentin Preda nu a fost pe cazul TelDrum. Jurnalista prezinta rechizitoriul DNA, in care se arata ca Preda avea la el un aparat foto cu documente, nu un dosar cu documente pe ”Strategia Dunarii”.Citește…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, este convins ca Iohannis va respinge solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. 'Situatia de la DNA se va rezolva in mod natural. Am mare incredere…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita la București, unde se intlnește cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se află dimineață la Palatul Parlamentului, unde se întâlnește…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi in vizita in Romania si va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu presedintii Parlamentului si cu premierul. Frans Timmermans se va intalni dimineata, la Palatul Parlamentului, cu presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat vineri ca este regretabil faptul ca reforma Justitiei a devenit o batalie personala intre Liviu Dragnea si dosarele lui cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. El sustine ca lumea, din tot ceea ce se intampla, va intelege ca se vrea „decapitarea…

- Reactii vizand raportul referitor la activitatea DNA Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat sustinerea pentru sefa DNA, Laura Codruta Kövesi, dupa declansarea procedurii de revocare a acesteia de catre ministrul justitiei. Premierul Viorica Dancila a declarat ca nu intentioneaza sa intervina…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca reactia Comisiei Europene privind cererea ministrului Justitiei de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este una fireasca, adaugand ca Tudorel Toader indeparteaza Romania de perspectiva de ridicare a MCV. …

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis a facut o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu i-a placut prestatia ministrului Justitiei de aseara, dar ca nu va face alte declaratii fara sa vada inainte raportul publicat de Ministerul Justitiei, atata timp cat site-ul este in continuare blocat. "Ceea ce am auzit aseara nu a fost de natura sa-mi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, insa, din punctul sau de vedere, nu au fost „motive temeinice” pentru acest demers. „M-am exprimat aseara institutional…

- Presedintele Klaus Iohannis sustine ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a prezentat motive temeinice pentru revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Presedintele Iohannis face o declaratie de presa inainte de reuniunea informala a Consiliului European, la Bruxelles, pe agenda dezbaterilor fiind…

- Președintele Klaus Iohannis este așteptat la Bruxelles sa faca declarații in urma raportului ministrului Justiției, Tudorel Toader, raport privind revocarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi. DC News va relua declarațiile președintelui Klaus Iohannis "Astazi, am avut parte de…

- Vicepremierul Paul Stanescu are același raspuns ca și președintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la decizia pe care urmeaza sa o anunțe ministrul Justiției in cazul DNA și a procurorului șef Laura Codruța Kovesi: ”Ma aștept sa nu se faca de ras”. Paul Stanescu a spus, la plecarea de la Inalta Curte…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- "Niste penali fac o incercare disperata sa atace si sa discrediteze DNA" Presedintele Klaus Iohannis si-a reafirmat, joi seara, încrederea în DNA despre care a spus ca are o activitate foarte buna. Seful statului a declarat ca, personal, nu vede motive pentru revocarea din…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca s-a intalnit joi cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, și ca le-a transmis nemultumirea privind noul scandal legat de Justiție. „Am primit pe doamna prim-ministru Dancila si pe domnul presedinte Dragnea…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, in cadrul unei declaratii de presa, ca DNA face o treaba buna, iar niste penali incearca discreditarea institutiei. “Avem oare a cata oara un scandal in spatiul public si cred ca de data aceasta multa lume se asteapta sa imi expun opinia in aceasta chestiune.…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri seara, dupa sedinta Comitetului Executiv al DNA, ca va avea o discutie privind DNA cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, joi, inaintea sedintei Guvernului. Ea a spus ca ii va cere ministrului sa aiba o declaratie legata de DNA. Prim-ministrul a evitat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat la Bruxelles ca independenta justitiei ramane intangibila si a sustinut ca se implica foarte mult in privinta legilor justitiei si este optimist legat de parcursul final al acestora. Acesta a mai precizat ca avem o problema majora cu legile justitiei si cu codurile…

- "Nu am participat la aceasta discutie si nu stiu nimic despre ea", a declarat Tariceanu, miercuri seara, la Romania TV, intrebat despre discutia pe care Klaus Iohannis si Liviu Dragnea au avut la Cotroceni dupa ceremonia de depunere a juramantului de catre membrii noului guvern. De asemenea,…

- Intrebat daca isi mentine declaratia potrivit careia institutiile europene sunt dezinformate cu privire la legile Justitiei, Dragnea a raspuns: „Eu nu-mi iau vorbele inapoi, dar vreau sa va spun ceva: niciodata cand seful statului, indiferent care a fost, a fost plecat intr-o vizita oficiala, eu…

- "Nu avea cum sa nu le faca, nu putea sa rateze momentul, dar asta nu inseamna ca sunt de acord cu dumnealui. Nu poate sa spuna ca oamenii nu traiesc mai bine, traiesc mai bine, puterea de cumparare a crescut, salariile au crescut, nu poate sa spuna ca au scazut. Dar, pana la urma realitatea e una…

- Presedintele Klaus Iohannis ar fi dat satisfactie PSD si ar fi activat ”planul diabolic” al social-democratilor daca ar fi respins-o pe Viorica Dancila ca premier. Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat la RFI ca ”au fost foarte multe…

- ”Este o idee buna sa aduci pe cineva din Parlamentul European”, a opinat Alina Mungiu-Pippidi despre nominalizarea Vioricai Dancila. Mai mult, politologul susține ca președintele Klaus Iohannis nu ar avea de ce sa o respinga pe Viorica Dancila, care este o propunere acceptabila: ”Propunerea…