- Liviu Dragnea a declarat, miercuri, ca PSD nu sustine proiectul legislativ al UDMR privind posibilitatea infiintarii unor regiuni de dezvoltare separate care pot obtine, prin lege, un statut de autonomie speciala, precizand ca initiativa e neconstitutionala.

- Liviu Dragnea a declarat la Parlament ca PSD nu sustine proiectul UDMR privind implementarea prevederilor referitoare la minoritati si ca liderul Uniunii stie care este pozitia social-democratilor.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca proiectul de lege care vizeaza parteneriatul civil este al unor organizatii non-guvernamentale, mentionand ca sustine acest proiect, "dar nu...

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris vineri pe pagina sa de Facebook ca Ordonanta nr. 9/2018 care stabilea ca la clasele primare cu predare in limbile minoritatilor orele de Limba Romana sa fie predate de profesori romani a fost o masura corecta, in conditiile in care multi invatatori etnici…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca a discutat cu ministrul Educatiei despre nemultumirile minoritatilor si a adaugat ca, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate cand spune...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri ca pana cand nu se rezolva problema predarii limbii romane in scolile generale cu predare in limba materna nu poate fi deschis subiectul colaborarii parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE, potrivit Agerpres.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca interesul sau este ca guvernarea sa fie una eficienta, buna si pragmatica, dar ceea ce se intampla in PSD nu este treaba lui. El spune ca nu s-a nascut sa faca dreptate intre social-democrati si nici intre liberali, transmite News.ro . Intrebat…

- Presedintele interimar al PSD Brasov, Marius Dunca, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca principiile enuntate in scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea sunt "normale, democratice", insa in...