Dragnea: PSD nu susține majorarea taxelor și impozitelor locale; acum aflu despre asta „Categoric, nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern - ca nu e vorba de o revoluție - cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord și nu o sa fiu nici in continuare sa susțin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele și taxele locale. Eu nu susțin așa ceva și PSD nu va susține așa ceva, pentru ca nu e nevoie”, a raspuns Liviu Dragnea, intrebat ce parere are despre proiect și daca crede ca este o soluție majorarea impozitelor și taxelor locale pentru a acoperi deficitul de bani generat in bugetele administrațiilor locale de „revoluția… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

